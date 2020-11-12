Faruk Bildirici’den Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan’a: Gazetecilik açısından onlar adına utanıyorum

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesinin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın "10 Soruda İslamofobi" başlığıyla yayınlanan yazısına tepkisini tekrarlayıp Ertuğrul Özkök ve Ahmet Hakan'ı, “Gazetecilik açısından onlar adına utanıyorum” sözleriyle eleştirdi.

Kısa Dalga Podcast’te Kemal Göktaş’ın sorularını yanıtlayan Bildirici, Hürriyet gazetesine yönelik eleştirilerine devam etti. Bildirici, gazete yöneticileri tarafından verilen tepkiler için de “Bu tür metinler Cumhurbaşkanlıktan, bakanlıklardan geliyor ve aynen yayınlanıyor. Bu olayda tek ayak üstünde yakalandılar. O yüzden tepki gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

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“Özkök’ün 27 yıl birlikte çalıştığımız halde bana adımla hitap etmemesi, ombudsman diye hitap etmesi, Ahmet Hakan’ın ‘kendini ombudsman sanan’ demesi gerçekten çocukça. Önemli olan benim kendimi ne sandığım değil ki ne yazdığım. Yazdıklarım o kadar önemsizse neden yanıt veriyorsunuz? Bu gazetecilik değil, insani bir yaklaşım da değil.” diyen Bildirici, medyanın edilgen, ne verilirse aktaran bir duruma geldiğini söyledi.

Özkök’ün iyi bir yönetici ve entellektüel olduğunu ve başarısının buradan kaynaklandığını da sözlerine ekleyen Bildirici, "Ertuğrul Özkök’ün kavak yelleri teorisi vardır, kendisinin anlattığı: “Rüzgar gelince eğilir, rüzgar gidince doğrulur ama kavak orada hep kalır" dedi.

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