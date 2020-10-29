Faruk Bildirici'den Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a: Eleştirilerimi yanıtla da tartışalım!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin Hürriyet'te yer alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'mülakatı'nı eleştirmesiyle başlayan 'propaganda' tartışması sürüyor.

Bildirici, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısında kendisine ilişkin ifadelerine yanıt verdi. Önceki yazısında Hürriyet'e ilişkin eleştirilerini hatırlatan Bildirici, Hakan'ın söylediklerinin bunlara bir karşılık olmadığını belirterek, "Yanıtla da tartışalım!" dedi. Bildirici sorusunu yineleyerek, "Hürriyet, bugüne kadar başka hangi metinleri gazetecilik gibi yayımladı?" diye sordu.

Bildirici devamında ise, "Ahmet Hakan, ne sandığım değil ne söylediğim önemli. Yoksa niye rahatsız olasın? Köşende yatak reklamı yaptığında Hürriyet’teyken eleştirdim, sonra Reklam Kurulu Hürriyet’e “örtülü reklam” cezası verdi! Bunu da yazdım ve yine sustun. Yanıtla da tartışalım" ifadelerini kullandı.

Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ifadelerinin Hürriyet’e söyleşi gibi yayınlanmasına tepki göstermişti. Bildirici, Hürriyet okuyucularını “ Soru ve yanıtlar aynı kalemden çıkmış. Fark etmemiş olabilirsiniz, uyarıyorum” diyerek eleştirmişti. Bunun üzerine Hürriyet’te 27 yıl birlikte köşe yazarlığı yaptığı Ertuğrul Özkök, Bildirici’nin ismini anmadan “Ombudsman adıyla yazılar yazan bir arkadaşımız, Hürriyet’i eleştiriyor... Kimse sormadan Cumhurbaşkanlığı kendiliğinden bu mesajı vermek istemiş... Bu soruyu o sormuş bu sormuş ne fark eder...” eleştirisi yöneltmişti.

TIKLAYIN- Ertuğrul Özkök'ten Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye: Bu soruyu o sormuş bu sormuş ne fark eder

Bildirici, kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda Özkök’e “Anlaşılan Ertuğrul Özkök, devlet temsilcilerinin hazırladığı propaganda metinleri ile gazetecilik ürünleri arasında fark görmüyor!” ifadelerini içeren uzun bir yazı ile yanıt vermişti.

TIKLAYIN - Faruk Bildirici: Anlaşılan Ertuğrul Özkök, devlet temsilcilerinin hazırladığı propaganda metinleri ile gazetecilik ürünleri arasında fark görmüyor!

Gazetenin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, medyanın deneyimli ismi Bildirici’nin ismini anmadan şunları yazmıştı:

Bir televizyon kanalının haberinin giriş cümlesi şöyle: “Damadın İHA’ları...”

Bizim Hürriyet’te attığımız virgülden bile yüz kırk iki sayfalık medya eleştirisi çıkarıp kendisini ombudsman sananın ses çıkarmayacağı bu pespaye habercilik diline Selçuk Bayraktar, şahane bir cevap vermiş:

“Damadın değil milletin.”

TIKLAYIN - Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan Faruk Bildirici'ye: Kendisini ombudsman sanan...

Bildirici, Hakan'ın kendisine ilişkin yazısına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Bildirici şunları kaydetti:

"Ahmet Hakan, kısa yazayım da rahat anla bari. 'Sen de şunu yapmadın' demogojisinden hoşlanıyor olabilirsin ama bu eleştirilerime yanıt olamaz. Yanıtla da tartışalım! Örneğin şu soru; Hürriyet, bugüne kadar başka hangi metinleri gazetecilik gibi yayımladı?"

Ahmet Hakan, ne sandığım değil ne söylediğim önemli. Yoksa niye rahatsız olasın? Köşende yatak reklamı yaptığında Hürriyet’teyken eleştirdim, sonra Reklam Kurulu Hürriyet’e “örtülü reklam” cezası verdi! Bunu da yazdım ve yine sustun. Yanıtla da tartışalım.