Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan Faruk Bildirici'ye: Kendisini ombudsman sanan...

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin Hürriyet'te yer alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'mülakatı'nı eleştirmesiyle başlayan 'propaganda' tartışması sürüyor. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Bildirici'den ismini anmadan bahsetti.

Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ifadelerinin Hürriyet’e söyleşi gibi yayınlanmasına tepki göstermişti. Bildirici, Hürriyet okuyucularını “ Soru ve yanıtlar aynı kalemden çıkmış. Fark etmemiş olabilirsiniz, uyarıyorum” diyerek eleştirmişti. Bunun üzerine Hürriyet’te 27 yıl birlikte köşe yazarlığı yaptığı Ertuğrul Özkök, Bildirici’nin ismini anmadan “Ombudsman adıyla yazılar yazan bir arkadaşımız, Hürriyet’i eleştiriyor... Kimse sormadan Cumhurbaşkanlığı kendiliğinden bu mesajı vermek istemiş... Bu soruyu o sormuş bu sormuş ne fark eder...” eleştirisi yöneltmişti.

TIKLAYIN- Ertuğrul Özkök'ten Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye: Bu soruyu o sormuş bu sormuş ne fark eder

Bildirici, kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda Özkök’e “Anlaşılan Ertuğrul Özkök, devlet temsilcilerinin hazırladığı propaganda metinleri ile gazetecilik ürünleri arasında fark görmüyor!” ifadelerini içeren uzun bir yazı ile yanıt vermişti.

TIKLAYIN - Faruk Bildirici: Anlaşılan Ertuğrul Özkök, devlet temsilcilerinin hazırladığı propaganda metinleri ile gazetecilik ürünleri arasında fark görmüyor!

Gazetenin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, medyanın deneyimli ismi Bildirici’nin ismini anmadan şunları yazdı:

Bir televizyon kanalının haberinin giriş cümlesi şöyle: “Damadın İHA’ları...”

Bizim Hürriyet’te attığımız virgülden bile yüz kırk iki sayfalık medya eleştirisi çıkarıp kendisini ombudsman sananın ses çıkarmayacağı bu pespaye habercilik diline Selçuk Bayraktar, şahane bir cevap vermiş:

“Damadın değil milletin.”

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