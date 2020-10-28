Ertuğrul Özkök'ten Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye: Bu soruyu o sormuş bu sormuş ne fark eder

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Hürriyet gazetesine verdiği “10 Soruda İslamofobi” mülakatına, "Gazetecilik değil, halkla ilişkiler metni" eleştirisi getiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'ye tepki gösterdi. Özkök, "Soru ve yanıtlar aynı kalemden çıkmış" eleştirisine karşılık, Kimse sormadan Cumhurbaşkanlığı kendiliğinden bu mesajı vermek istemiş. Bu soruyu o sormuş bu sormuş ne fark eder" ifadelerini kullandı.

Bildirici dün kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan İbrahim Kalın'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan mülakatını eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hürriyet Okuru dikkat! '10 soruda İslamofobi' başlıklı 12. Sayfadaki metin, gazetecilik değil, halkla ilişkiler metni. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile söyleşi yapılmamış, bir gazeteci imzası da yok. Soru ve yanıtlar aynı kalemden çıkmış. Fark etmemiş olabilirsiniz, uyarıyorum.

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