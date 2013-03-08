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Bilim / Teknoloji

Facebook'un yeni tasarımı görücüye çıkıyor

Popüler sosyal medya sitesi Facebook bugün yeni tasarımını ABD'de kameraların karşısına çıkaracak

08 Mart 2013 09:05

Ünlü paylaşım sitesi Facebook, TSİ 20.00'den sonra yeni tasarımını kamuoyuna tanıtacak.
 
Facebook bu akşam TSİ 20.00'den sonra yeni tasarımını Kaliforniya'daki ana merkezinde kamuoyuna tanıtacak.

ABD medyasında çıkan haberlere göre yeni tasarımda Facebook'un haber kaynağı (newsfeed) bölümündeki fotoğraflar büyüyecek.

Ayrıca haber kaynağına görsel reklamlar eklenecek.

Uzmanlara göre yeni haber kaynağı reklam şirketlerinin belirli ilgi alanlarını hedeflemesine olanak sağlayacak.

Yeni tasarımda ayrıca Instagram'ın öneminin de artırılacağı belirtiliyor.

Buna göre Facebook'ta Instagram fotoğrafları için ayrı bir bölüm yer alacak.

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