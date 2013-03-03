Yeni Facebook için tarih 7 Mart

Facebook, 7 Mart’ta yapacağı toplantıda yeni tasarımını tanıtacak.

Yeni tasarımla değişecek 'Haber Kaynağı', Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’e göre, arama özelliği ve kullanıcı profilleri ile birlikte sitenin önemli bölümleri arasında yer alıyor.

Facebook’un tasarımı en son 2011’de köklü bir değişime girmişti. ‘Zaman Tüneli’ uygulamasını hayata geçiren site, son iki yıldır mobil uygulaması üzerine çalışıyor.

Sosyal ağlara erişimin gün geçtikçe akıllı telefonlar üzerinden gerçekleştiğini gözlemleyen Facebook’un yeni tasarım hamlesiyle mobil uygulamasını geliştirmesi bekleniyor. Kullanıcıların yeni tasarıma vereceği tepki ise merak konusu.