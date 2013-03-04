Facebook gençlerin 'gözünden düştü'

Gençlerin sosyal medyadaki bir numaralı uğraşı haline dönüşen fotoğraf paylaşımı, Facebook’un popülerliğini de hızla söndürüyor.

Yapılan en son araştırma, gençlerin Facebook’ta fotoğraf paylaşmak ve sohbet etmek yerine, Instagram ve SnapChat uygulamalarını tercih ettiğini gösterdi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, albumatic adını verdiği bir fotoğraf albümü uygulaması geliştiren Adam Ludwin, 25 yaş altındaki Facebook kullanıcıları üzerinde bir anket düzenledi.

Facebook’taki uygulamaların ne sıklıkta kullandığını tespit etmek isteyen Ludwin, “Bana verilen standart cevap hep aynıydı: Facebook’tan sıkıldık” ifadesini kullandı.

Facebook sorunun farkında

SlashGear sitesinin haberine göre, geçtiğimiz yıl Instagram’ı satın alarak önemli bir adım atan Facebook, genç kullanıcılarını yeterince tatmin edemediğinin farkında.

ABD Menkul Kıymetler Borsası’na sunulan 10-K raporunda bu konuya değinen Facebook, ‘Başta genç yaştakiler olmak üzere bazı kullanıcılarımızın, Facebook’a alternatif olabilecek benzer ürün ve hizmetlerle ilgilendiğini biliyoruz” ifadesine yer verdi. Şirket, ‘kullanıcılarının yeterli ilgi göstermemesi nedeniyle işlerinde olumsuzluk yaşabileceklerini’ de belirtti.

SlashGear ise genç kullanıcıların sürekli yeni bir şeyler aramasının son derece doğal olduğuna değinerek, ‘Facebook’un bu kadar uzun süre popülerliğini koruması bile etkileyici’ yorumunda bulundu.

Site, kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan sosyal ağın kısa zamanda yenilik üretmemesi halinde adı internetten silinmiş olan AOL Instant Messenger, Xanga ve MySpace gibi platformalara benzeyebileceğini belirtti.