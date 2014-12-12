Facebook'a 'beğenmedim' butonu geliyor

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, siteye ''dislike/beğenmedim'' butonu bırakılmasına yönelik kullanıcılardan yoğun talep geldiğini belirterek, bunun hayata geçirilmesi için çeşitli yöntemler üzerinde düşündüklerini kaydetti.

Her gün binlerce insanın Facebook'ta hayatlarındaki hüzünlü, neşeli veya acı anlara yönelik paylaşımlar yaptığını ifade eden Zuckerberg, birçok kişinin böyle durumlarda sadece ''beğen''e tıklamaktan hoşlanmadıklarını, bunun o andaki ''beğenme'' durumuna uygun duygu olmadığını, bu nedenle ''beğenmedim'' seçeneğinin de bırakılması gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Dünyanın en yaygın kullanımına sahip sosyal paylaşım sitesi facebookta her gün milyonlarca insan fotoğraf, görüntü veya yazı paylaşıyor. Birçok insan da sadece ''beğendim'' seçeneğini gönül rahatlığıyla tıklayamadığından şikayet ediyor. Kullanıcıların büyük bölümü ''beğendim'' butonunu tıklamanın kişinin gerçek duygusunu yansıtmadığını düşünüyor.

Facebook'taki paylaşımlar her gün 4,5 milyar beğeni alıyor.