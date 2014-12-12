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Bilim / Teknoloji

Facebook sarhoşken çekilen fotoğrafları yüklemeden önce izin isteyecek

Yeni yazılımla birlikte Facebook kullanıcılara, onay için bir soru yöneltilecek

12 Aralık 2014 13:27

Sosyal paylaşım ağı Facebook, kullanıcıların sarhoşken çekilen fotoğraflarını paylaşmalarına engel olabilecek bir yazılım üzerinde çalışıyor. Görüntü tanıma özelliği ve yapay zekâ özelliklerinin kullanılacağı sistem, fotoğraflardaki sarhoş ve ayık ifadeleri birbirinden ayırabilecek.

Yeni yazılımda Facebook kullanıcılara,"Patronunun ve annenin bunu görmelerini istediğinden emin misin?" sorusu sorulacak.

Sarhoş fotoğraflara engel olacak sistem, Facebook'un yapay zekâ araştırma laboratuvarı tarafından açıklandı.

Wired dergisine konuşan Facebook yöneticisi Yann LeCun, "Facebook'ta dijital asistan" yaratmak istediğini söyledi. LeCun, bu dijital asistanın gelecekte, kullanıcının izni olmadan başkası tarafından Facebook'a yüklenen fotoğrafların da tespit edilmesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

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