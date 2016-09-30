Evrensel kapatılıyor haberini yapan Akit muhabiri FETÖ'den tutuklandı

“Evrensel gazetesi kapatılıyor” haberini yapan Akit gazetesi muhabiri Ramazan Alkan, telefonuna Gülen cemaatinin haberleşmek için kullandığı öne sürülen ‘ByLock’ uygulamasını yüklediği gerekçesiyle tutuklandı.

Muhabirinin ‘FETÖ’ kapsamında gözaltına alınmasını “İt izi devrede” başlığıyla eleştiren Yeni Akit gazetesi, Ramazan Alkan tutuklanmasında somut delil olmadığını iddia etti. Yeni Akit muhabiri Alkan’ın telefonunda FETÖ'nün haberleşme aracı olan Bylock programı tespit edildiği belirtilirken, Alkan’ın çaldırdığı iddia edilen telefonda bu uygulamanın bulunduğu öne sürüldü.

Gazetede yayımlanan haber şöyle: