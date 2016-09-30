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15 Temmuz Darbe Girişimi

Evrensel kapatılıyor haberini yapan Akit muhabiri FETÖ'den tutuklandı

Yeni Akit’in eski yöneticilerinden Yener Dönmez de tutuklanmıştı

30 Eylül 2016 20:17

“Evrensel gazetesi kapatılıyor” haberini yapan Akit gazetesi muhabiri Ramazan Alkan, telefonuna Gülen cemaatinin haberleşmek için kullandığı öne sürülen ‘ByLock’ uygulamasını yüklediği gerekçesiyle tutuklandı. 

Muhabirinin ‘FETÖ’ kapsamında gözaltına alınmasını “İt izi devrede” başlığıyla eleştiren Yeni Akit gazetesi, Ramazan Alkan tutuklanmasında somut delil olmadığını iddia etti. Yeni Akit muhabiri Alkan’ın telefonunda FETÖ'nün haberleşme aracı olan Bylock programı tespit edildiği belirtilirken, Alkan’ın çaldırdığı iddia edilen telefonda bu uygulamanın bulunduğu öne sürüldü.

Gazetede yayımlanan haber şöyle:

 

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Akit, "Evrensel gazetesi kapatılıyor" başlıklı bir haber yapmıştı

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