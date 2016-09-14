Akit hedef gösterdi: PKK'nın sözcüsü Evrensel kapatılıyor!

Akit gazetesi, "PKK sözcüsü Evrensel kapatılıyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde, Evrensel gazetesinin kapatılmasının gündemde olduğu öne sürülürken, "Terör örgütü PKK ile mücadele son surat devam ederken, örgütün yayın organları da birer birer kapatılıyor. Manşeti Kandil’de atılan Özgür Gündem’in yayınlarının durdurulmasının ardından PKK’ya yakınlığıyla bilinen Evrensel gazetesinin de kapatılması gündemde" ifadelerine yer verildi.

Fatih Polat: Bir tebligat bulunmuyor

Akit'in haberi üzerine Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat bir açıklama yaptı. Gazetenin internet sitesi üzerinden yayınlanan açıklamada Polat, "Şu ana kadar gazetemiz hakkında süren davalar dışında gazetemizin kapatılacağına dair tarafımıza iletilmiş herhangi bir tebligat bulunmuyor. Akit kaynak belirtmediği bu haberiyle ya devletin belli birimlerinden aldığı bilgilerle gazetemizin kapatılmasına ilişkin bir zemin hazırlamaya çalışmıştır ya da Evrensel’in kapatılması gerektiğini düşünen bir yayın politikasıyla hareket ederek bir gazetenin yıpratılması ve kapatılması için harekete geçmiştir" dedi.

"PKK sözcülüğü ithamının kabul edilmesi düşünülemez”

"Akit’in haberinin başlığına da yansıyan ‘PKK sözcülüğü’ gibi bir ithamın tarafımızdan kabul edilmesi asla düşünülemez. Akit mesnetsiz bir biçimde atılan 11 binden fazla öğretmeni manşetimize taşıdığımız için bizi PKK sözcülüğü yapmakla suçluyor" diyen Polat, "Akit o öğretmenlerimizi atanların gazetesiyse, Evrensel de o öğretmenlerin sesidir ve hep öyle kalacak. Bugün de gazetemizin sürmanşetinde yer alan tutuklu Yazar Aslı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi gazetemiz Evrensel, gücünü gerçeği söylediğini bilmekten alıyor. Akit gibi gazeteler ülke halklarına ağır bedeller ödeten savaşın devamını savunurken, Evrensel akan kanın durması ve Türkiye halklarının hak ettiği barışa ulaşması için çaba gösterdi, dik durdu ve bundan sonra da halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını savunarak, barışın tesisine katkı yapmayı amaçlayan haberciliğe devam edecektir" şeklinde konuştu.