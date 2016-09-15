Evrensel: Akit gazetesi operasyonel haberiyle mesleki bir suça imza atmıştır

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Akit gazetesinin hedef göstererek "PKK sözcüsü Evrensel kapatılıyor" başlığıyla bir haber yayımlamasına dair bir açıklama yaptı. Polat, Akit gazetesinin kaynaksız haberiyle ilgili olarak, "Akit gazetesi ‘PKK sözcüsü Evrensel Kapatılıyor’ başlığıyla operasyonel bir haber yaparak, bugün bir kez daha basın meslek ilkeleri açısından asla kabul edilemeyecek mesleki bir suça imza atmıştır" dedi.

Polat'ın açıklamaları şöyle:

“Akit gazetesi ‘PKK sözcüsü Evrensel Kapatılıyor’ başlığıyla operasyonel bir haber yaparak, bugün bir kez daha basın meslek ilkeleri açısından asla kabul edilemeyecek mesleki bir suça imza atmıştır. Şu ana kadar gazetemiz hakkında süren davalar dışında gazetemizin kapatılacağına dair tarafımıza iletilmiş herhangi bir tebligat bulunmuyor. Akit kaynak belirtmediği bu haberiyle ya devletin belli birimlerinden aldığı bilgilerle gazetemizin kapatılmasına ilişkin bir zemin hazırlamaya çalışmıştır ya da Evrensel’in kapatılması gerektiğini düşünen bir yayın politikasıyla hareket ederek bir gazetenin yıpratılması ve kapatılması için harekete geçmiştir.

"Akit’in haberinin başlığına da yansıyan 'PKK sözcülüğü' gibi bir ithamın tarafımızdan kabul edilmesi asla düşünülemez. Akit mesnetsiz bir biçimde atılan 11 binden fazla öğretmeni manşetimize taşıdığımız için bizi PKK sözcülüğü yapmakla suçluyor. Akit o öğretmenlerimizi atanların gazetesiyse, Evrensel de o öğretmenlerin sesidir ve hep öyle kalacak. Bugün de gazetemizin sürmanşetinde yer alan tutuklu Yazar Aslı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi gazetemiz Evrensel, gücünü gerçeği söylediğini bilmekten alıyor.

"Akit gibi gazeteler ülke halklarına ağır bedeller ödeten savaşın devamını savunurken, Evrensel akan kanın durması ve Türkiye halklarının hak ettiği barışa ulaşması için çaba gösterdi, dik durdu ve bundan sonra da halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını savunarak, barışın tesisine katkı yapmayı amaçlayan haberciliğe devam edecektir."