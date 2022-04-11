Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Polat: İbrahim Karagül, polemiğin neoliberal dönüşümüne bir örnek

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Yeni Şafak ile yolları ayrılan İbrahim Karagül'ün "polemik dili ve gazeteciliğin neoliberal dönüşüm süreci içindeki yozlaşma serüveninine" bir örnek olduğunu savundu.

Polat, yazısında, Karagül'ün "dönüşümü" konusunda, "Karagül’ün yöneticilik dönemi öncesi yazılarında analitik bir tartışma üslubu dikkati çeker. En azından, iktidar cephesinin yazarlarının güncel meselelere nasıl baktığını izlemek için bakma ihtiyacı duyardınız. Karagül’ün, Yeni Şafak’ta, gazetenin manşetine de taşınan yöneticilik dönemi yazıları ise fikri kaliteden uzak, megaloman bir ruh halinin izlerini taşıyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yüceltmek ve muhalefeti düşmanlaştırmak üzerine kurulu bir sistematiğe sahiptir. Bu, Karagül’ün sosyal medya paylaşımlarında da sıkça rastlanan bir dildir. Yeni Şafak’taki köşe yazılarının sonlandığını duyururken kullandığı, 'Türkiye Yükselişi için öncü sözler söylemeye çalıştım' ifadesi bile kendisini koyduğu yeri, o ‘yüce makamı’ ima ediyor" dedi.

Polat, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Yazılarının son bulmasına dair gerekçenin ise gazetede Pakistan’da İmran Han’a dair yer alan haberle tam aksi yönde kaleme almış olduğu yazısının patronaj tarafından yayımlanmaması olduğu söyleniyor. Bunu, enerjisini çoktan kaybetmiş bir ilişkinin artık ruhen de son bulması olarak okuyabiliriz.

Ezcümle, İbrahim Karagül, polemik dili ve gazeteciliğin neoliberal dönüşüm süreci içindeki yozlaşma serüveninin aynı vücuttaki seyrini anlatır bize. Güç seviciliği, megalomanlık, düşmanlaştırma, paranoya ve nefret dilinin, sonunda o dilin sahibini de yiyip bitirdiği bir serüvendir bu."

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