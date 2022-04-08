İbrahim Karagül Yeni Şafak'tan ayrıldı

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, yazılarına son verdiğini duyurdu.

Gazetenin eski genel yayın yönetmeni olan Karagül, "Yeni Şafak’taki köşe yazılarım bugün itibariyle sona erdi. 21 yıl aralıksız yazdım. Dünyada olan biten birçok konuyu ilk kez, yeni cümlelerle buradan aktardım. "Türkiye Yükselişi" için öncü sözler söylemeye çalıştım. Yeni Şafak'a, Albayrak ailesine minnetlerimi sunuyorum" dedi.

İbrahim Karagül, 8 yıl sürdürdüğü genel yayın yönetmenliği görevini, 2020 yılının aralık ayında bırakmıştı.