Prof. Dr. Süleyman İrvan, İbrahim Karagül’ün Yeni Şafak'la yollarının ayrılma nedenini açıkladı

Medya etiği üzerine çalışmalar yürüten Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, eskiden genel yayın yönetmenliğini yaptığı, ardından yazarı olarak devam ettiği Yeni Şafak gazetesi ile yollarının ayrıldığını açıklayan İbrahim Karagül’ün kovulduğunu ifade etti.

Karagül’ün Yeni Şafak'tan kovulmasının nedeninin uçuk kaçık yazılar yazması değil, Pakistan başbakanı İmran Khan konusunda gazetesiyle ters düşmesi olduğunu söyleyen İrvan, “Patronun çıkarlarına uygun yazmayan harcanır bu alemde!” diye yazdı.

İrvan’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımı şöyle:

“İbrahim Karagül takip ettiğim bir gazeteci değildi, nedeni malum ama Yeni Şafak'tan kovulmasının nedeni uçuk kaçık yazılar yazması değil, Pakistan başbakanı İmran Khan konusunda gazetesiyle ters düşmesidir. Patronun çıkarlarına uygun yazmayan harcanır bu alemde!”

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