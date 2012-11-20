Evren: Aylık gelirim 13 bin 330 lira

12 Eylül askeri darbesinin liderlerinden Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı davanın duruşması başladı. Sağlık gerekçesiyle duruşma salonuna gelmeyen sanıklar Evren ve Şahinkaya, mahkeme salonuna kurulan 4 LCD ekrana yansıtılan ses ve görüntüleri aracılığıyla davaya katıldı. Evren, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin13 bin 330 lira olduğunu söyledi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıkların avukatı Bülent Hayri Acar, müdahilliğine karar verilen bazı gerçek ve tüzel kişiler ile avukatları katılıyor. Sanıkların görüntüleri, sesli ve görüntülü sistem ile duruşma salonuna kurulan 4 LCD ekrana yansıtılıyor. Ekranlarda 4 kameradan çekilen görüntüler aynı anda bulunuyor. Sanıklar dışında duruşma salonu ve heyetin görüntüleri de ekranda yer alıyor.

Yatakta yarı oturur vaziyetteler

Salondakiler ilk olarak Tahsin Şahinkaya'nın görüntüsünü gördü. Şahinkaya, İstanbul GATA'da yatağında yarı oturur vaziyette bulunuyor.

Şahinkaya'nınkinden bir süre sonra Kenan Evren'in bulunduğu odanın görüntüsü ekranda yer aldı. Evren, daha sonra Ankara GATA'daki odasında bir kişinin eşliğinde yatağa yarı yatar yerleşti. Evren'in yanında, avukatlarından Sezin Duygu Tuncer de bulunuyor. Duruşmada öncelikle iddianamenin okunması bekleniyor.

Mahkeme Başkanı Süleyman İnce, duruşmanın başlangıcında, salonda her türlü sesli ve görüntülü kaydın yasak olduğunu tutanağa geçirdi, ardından celse arasında dosyaya giren belge ve dilekçeleri okudu.

Aleniyet ilkesi itirazlarına red

Duruşmada, bazı müdahil avukatları, aleniyetin sağlanmadığına ilişkin itirazda bulundu. Mahkeme, itirazları reddetti. Mahkemenin ara kararında, "salonunda müdahilliğine karar verilen kurum temsilcileri, özel kişiler, seyirciler, medya temsilcileri, müdahillik talebinde bulunmamakla birlikte iddianamede ismi geçen kişilerin bulunduğu" belirtilerek, "aleniyetin sağlandığı" kaydedildi. Müdahil avukatlardan en az ikisinin sanıkların yanında bulundurulmasına ilişkin talebin daha önce reddine karar verildiği anımsatılarak, yeniden değerlendirilmesine gerek görülmedi.

Görevliler dışında yanlarında kimse olmayacak

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül davasına ilişkin, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın bulunduğu yerde, mahkemece görevlendirilen yazı işleri müdürü ile teknik işlemlerin devamlılığı için orada bulunması gereken görevliler, sanık avukatı ve sağlık görevlileri dışında kimsenin bulunmayacağına ilişkin tedbir alınmasına karar verdi.

12 Eylül davasının Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına ara verildi.

Kamera arada gezdirilerek bulundukları yeri de gösterecek

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül davasına ilişkin, sanıkların savunmalarının alındığı yerin görüntülerinin, kamera gezdirilerek zaman zaman gösterilmesine, sanıkların görüntülerinin daha iyi yansıtılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasına ve sanıklar için ilaç ve tıbbi müdahaleye gerek duyulması halinde, bu yerlerde bulunan yazı işleri müdürlerine bilgi verilerek, duruşmaya ara verilmesine ve bunun tutanak altına alınmasına karar verdi. Heyet, daha sonra bu hususların yerine getirilmesinin sağlanması için duruşmaya 10 dakika ara verildiğini açıkladı.

'Aylık gelerim 13 bin lira'

Kenan Evren, kimlik tespiti sırasında ikamet adresi olarak, ''Ankara'da Merkez Orduevi'nin yanındaki'' askeri lojmanı bildirdi. Evren, eğitim ve aylık gelir durumuyla ilgili, ''Aylık gelirim 13 bin 330. Eğitim durumum, Askeri Akademi mezunuyum'' dedi.

Tahsin Şahinkaya da, adres olarak ''Fenerbahçe Orduevi Korumalı Lojmanlar''ı bildirdi. Askeri Akademi mezunu olduğunu belirten Şahinkaya, aylık gelirinin 6 bin 800 olarak açıkladı.

Soruların bazılarını iyi duyamayan Evren ve Şahinkaya'ya, bu bilgiler alınırken, yanlarında bulunan kişiler yardımcı oldu.