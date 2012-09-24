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Evren ve Şahinkaya'dan Darbe Komisyonu'na ret

Evren ve Şahinkaya, komisyona gitmeyeceklerini avukatları aracılığıyla yazılı olarak iletti

24 Eylül 2012 15:11

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'na yazı göndererek, komisyonda beyanda bulunmayacaklarını bildirdi.

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun 12 Eylül darbesiyle ilgili randevu talep ettiği Evren ve Şahinkaya, komisyona gitmeyeceklerini avukatları aracılığıyla yazılı olarak iletti.

Yazıda, Evren ve Şahinkaya'nın halen 12 Eylül ile ilgili Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları anımsatılarak, bu nedenle “komisyonun davetine katılmayacakları ve beyanda bulunmayacakları” belirtildi.

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