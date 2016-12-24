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Spor

Euroleague'de CSKA Moskova zirvede

Rus temsilcisi 14. hafta maçında Fenerbahçe'ye sahasında 79-95 mağlup olmuştu

24 Aralık 2016 12:38

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 14. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'den farklı galibiyet

CSKA Moskova, sahasında Fenerbahçe'ye 79-95 mağlup olarak ligdeki 2. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

Konuk olduğu CSKA Moskova'yı normal süresi 75-75 tamamlanan karşılaşmada, uzatma bölümünde 95-79 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyet sayısını 9'a yükseltti ve averajla 6. sırada kendine yer buldu.

 

Darüşşafaka Doğuş'tan 8. galibiyet

 

Sahasında İsrail'in Maccabi FOX takımını 86-84 yenerek üst üste 3. maçını kazanan Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 8. galibiyetini elde etti ve haftayı 7. sırada tamamladı.

 

Galatasaray son sıraya demir attı

 

Deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 86-76'lık skorla geçen Anadolu Efes, galibiyet sayısını 7'ye çıkararak 8. sırada yer aldı.

Organizasyonda 2'si üst üste olmak üzere 10. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Odeabank, averajla 16. ve son sırada kaldı.

 

14. haftanın sonuçları

 

Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes : 76-86

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Real Madrid (İspanya): 82-70

Zalgiris (Litvanya) - Unics Kazan (Rusya): 80-88

Brose Bamberg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 82-68

CSKA Moskova (Rusya) - Fenerbahçe : 79-95

Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX (İsrail): 86-84

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 69-68

Barcelona Lassa (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 89-75

 

Puan durumu

 

1    CSKA Moscow    12    2    126
2    Real Madrid    9    5    98
3    Olympiacos     9    5    57
4    Panathinaikos     9    5    55
5    Baskonia     9    5    34
6    Fenerbahçe     9    5    -5
7    Darüşşafaka     8    6    2
8    Anadolu Efes     7    7    -19
9    Kızılyıldız    6    8    -13
10    Barcelona Lassa    6    8    -40
11    Brose Bamberg    5    9    -15
12    Zalgiris Kaunas    5    9    -26
13    Unics Kazan    5    9    -31
14    Maccabi FOX     5    9    -37
15    EA7 Emporio     4    10    -82
16    Galatasaray     4    10    -104

 

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