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Spor

Fenerbahçe'den farklı galibiyet

Fenerbahçe, bu sonuçla 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı

24 Aralık 2016 02:38

THY Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe uzatmaya giden maçta CSKA Moskova'yı 95-79 mağlup etti.

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 14. hafta maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Megasport Arena'da oynanan ve normal süresi 75-75 eşitlikle tamamlanan maçı uzatmada 95-79 kazandı.

Fenerbahçe, bu sonuçla 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 9. galibiyetini elde etti. CSKA Moskova'nın ise 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve Rus temsilcisi sezonun ikinci yenilgisini aldı. CSKA Moskova, ilk yenilgisini bir diğer Türk takımı Darüşşafaka Doğuş karşısında almıştı.

CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde sahasında 17 maç sonra yenildi. Evindeki son mağlubiyetini 13 Kasım 2015'te Unicaja Malaga karşısında yaşayan Rus temsilcisi, iç sahada 13 ay sonra Fenerbahçe'ye kaybetti.

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