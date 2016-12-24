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Spor

Euroleague'de haftanın oyuncusu Langford

UNICS Kazan'ın Litvanya deplasmanında karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 88-80 yendiği maçta Keith Lagford 26 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle oynadı

24 Aralık 2016 17:14

THY Euroleague’de 14. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Unics Kazan’ın Amerikalı oyuncusu Keith Langford seçildi.

Euroleague'de 14. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona ererken, haftanın oyuncusu da belli oldu.

UNICS Kazan'ın Litvanya deplasmanında karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 88-80 mağlup ettiği mücadelede galibiyetin mimarlarından olan Keith Langford, haftanın MVP'si seçildi.

Langford, maçı 26 sayı, 4 ribaund ve 3 asist ile oynayarak topladığı 36 verimlilik puanı ile MVP ödülünün sahibi oldu. Langford, bu sezon 2. kez MVP ödülünü aldı. ABD'li oyuncu daha öncede ligin 5. haftasında seçilmişti

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