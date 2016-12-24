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Spor

Rusya sihirbazı Obradovic

Fenerbahçe, Obradovic yönetiminde CSKA Moskova'yı oynadığı üç deplasman maçında da mağlup etmeyi başardı

24 Aralık 2016 13:04

THY Euroleague'in 14. haftasında lig lideri CSKA Moskova'yı yenen Fenerbahçe'nin Zeljko Obradovic yönetimindeki Rusya performansı dikkatleri çekiyor.

Zeljko Obradovic’in Fenerbahçe’nin başına geçtiği 2013-2014 sezonundan beri Rusya deplasmanlarında büyük bir üstünlük kuran sarı lacivertliler, 4 sezonda oynadığı 6 maçı da kazanmayı başardı.

Obradovic’in Fenerbahçe’si CSKA’yı 3 kere deplasmanda mağlup ederken; Kuban, Khimki ve Nizhny’i ise birer kez mağlup etti.

Obradovic’ten önce THY Euroleague’de mücadele ettiği 7 sezonda Rus takımlarıyla, deplasmanda 5 kere karşılaşan Fenerbahçe, 5 maçtan da yenik ayrılmıştı.

2013-2014

CSKA Moskova: 74-78

2014-2015 

Nizhny Novgorod: 60-78
CSKA Moskova: 75-81

2015-2016

Khimki Moskova: 68-70
Lokomotiv Kuban: 52-55

2016-2017

CSKA Moskova: 79-95

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THY EuroleagueCSKA MoskovaFenerbahçeZeljko Obradovic

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