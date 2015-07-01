Euro Grubu maliye bakanları, Yunanistan'ın uzatma talebini reddeti

Yunanistan'ın IMF'ye olan borç taksidi ödemesi için sürenin dolmasına saatler kala Brüksel'e yaptığı son teklife, Euro Bölgesi maliye bakanlarından "Hayır" cevabı geldi. Maliye Bakanları, yeni önerilerin ancak Pazar günkü referandumdan sonra görüşülebileceğini söyledi.

Atina'nın önerisinde Yunanistan'a üçüncü bir kurtarma paketi verilmesi ve mevcut borçların da yeniden yapılandırılarak daha uzun vadeye yayılması teklif ediliyordu. 2 yıl süreli 29,1 milyar euroluk yeni yeni kurtarma paketinin Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) olarak adlandırılan kuruluş tarafından yönetilmesi de teklifte yer alan başlıklar arasındaydı.

Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni önerilerin ancak Pazar günkü referandumun ardından masaya yatırılabileceğini ifade etti. Finlandiya Maliye Bakanı Alexander Stubb ise Euro Grubu toplantısının bittiğini ve yeni bir paket üzerinde anlaşma olmadığını Twitter üzerinden paylaştı.

Bakan sürecin bundan sonra normal prosedürler üzerinden ilerleyeceğini açıkladı.

İKİNCİ TELEKONFERANS YARIN

Öte yandan Eurogrup başkanı Djjselbloem'in sözcüsü twitter adresinden Çipras'tan yeni bir mektup geldiğini ve yarın sabah bir telekonferans daha yapılacağını duyurdu.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis Yunanistan’ın bugün IMF’ye olan borcunu ödemeyeceğini söylemişti.