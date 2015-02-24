Euro Bölgesi, Yunanistan'ın reform paketini onayladı

Euro Bölgesi, Atina'nın sunduğu reform paketini onayladı ve 28 Şubat'ta sonlanacak olan yardım paketinin süresinin 4 ay daha uzatılmasına karar verdi. Böylece Yunanistan Haziran sonuna kadar zaman kazanmış oldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Yunanistan'ın dün akşam Brüksel'e gönderdiği yolsuzlukla mücadeleye odaklanan reform paketi bugün Euro Bölgesi maliye bakanları tarafından ele alındı.

Düzenlenen telekonfreans sonrası bir Twitter hesabından bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Euro Bölgesi toplantısının ardından Yunanistan yardım programının uzatılması için onay süreci başlayacak" dedi.

Slovakya Maliye Bakanı Peter Kazimir de Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve "Cuma günü Yunanistan ile varılan anlaşma geçerliliğini koruyor. Şimdi Atina'nın çok işi var. Nisan sonunda değerlendirme yaptığımızda somut veriler görmek istiyoruz" dedi.

Atina'nın özellikle yolsuzlukla mücadeleye odaklanan reform listesi kısaca şöyle:

- Daha adil bir vergi sistemi yaratmak

- Vergi kaçırma ile mücadele

- Yolsuzlukla mücadele

- Yakıt ve tütün kaçakçılığı ile mücadele

- Toplu sözleşmelere yönelik reform

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