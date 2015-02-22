Yunanistan'ın reform listesi bekleniyor



Euro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'a ilişkin kurtarma programının 4 ay uzatıldığını hafta sonu açıkladılar. Ancak yardımlar için Yunanistan’ın reform yapması şart koşuldu. Yunanistan ise alacağı önlemleri içeren reformlara ilişkin listeyi bugün (23.02.) sunacak. Liste, Euro Grubu'nun onayından geçecek. Karara gelen tepkiler genel olarak olumlu, ancak karar Euro Bölgesi'nde, Almanya'da ve Yunanistan’da farklı yorumlanıyor.

Dijsselbloem: Programımızın üç temel direğini kabul ettiler

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, Yunanistan’ın mali kurtarma planının dört ay daha uzatıldığını açıklarken özel bir vurgu yaptı. Bu sonucun Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis’in Atina’dan yapılan başvuruya ek bir açıklama getirerek, Euro Grubu’nun şartlarını kabul etmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Dijsselbloem sözlerine şunları ekledi: “(Yunan) makamları daha yoğun yapısal reformlara devam etme yönünde yükümlülük üstlendiler. Aynı makamlar şu andan itibaren geçerli olmak üzere halihazırdaki reformların silbaştan edilmeyeceğine dair taahhütte bulundular. Bütçe hedeflerini, ekonomik canlanmayı ve mali istikrarı bozacak her türlü tak taraflı girişimden kaçınılacağı da taahhüt edildi. Bu saydıklarım, programımızın üç temel direğidir.”

Troyka yeniden sahnede

Yunanistan’a sunulan şartların yerine getirilip getirmediği ise AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından incelenecek ve sonuca ilişkin bir rapor hazırlanacak. Rapor olumlu çıkacak olursa, o zaman Euro Grubu, sırada bekleyen kredilerin ve toplam 3 milyar 900 milyon euroya denk gelen, Yunan tahvillerinden elde edilen faiz gelirlerinin Yunanistan’a verilmesine yeşil ışık yakacak.

Varufakis'in reform listesi bekleniyor

Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis önemli hedeflerine vardığını öne sürüyor. Varufakis, hükümetinin daha önceki hükümetten farklı bir reformlar ve önlemler listesi hazırlayacağını açıkladı. Yolsuzluklarla mücadele, vergi kaçakçılığı gibi maddeleri içereceği belirtilen bu liste açıklandıktan sonra, üçlü mekanizma, yani Troyka, salı günü bu listeyi bir telefon konferansıyla değerlendirecek. Liste olumlu bulunacak olursa, Yunanistan’a yardım programının 4 ay süreyle uzatılması uzlaşması hafta sonunda Euro Grubu'na bağlı ülkelerin parlamentolarında onaya sunulacak.

Yunanistan Maliye Bakanı Varufakis, belirli bir finans açığının varlığını sürdürmeye devam edeceğine de işaret etti. Varufakis bu nedenle Euro Grubu'ndan mevkîdaşlarıyla birlikte haziran ayının sonuna kadar Yunanistan’ın sosyal bakımdan sorumlu bir biçimde borç krizinden çıkması için yeni bir konsept hazırlayacağını da açıkladı ve şunları söyledi: “Yunanistan için yeni malî politikaların çerçevesini hazırlamak üzere Euro Grubu içinde duyarlı bir tartışma yürütmemiz şu an için son derece önemlidir. Bu malî çerçeve, borçlanma krizinden çıkmamıza ve birbirimize ve diğer ülkelere karşı olan borçlarımızı geri ödememize imkan sunacaktır.”

Muhalefet partileri genel olarak memnun

AB'den diplomatlar, şimdiye kadar çetin geçen görüşmelerden sonra hazırlanan yeni programın yapıcı ve objektif bir biçimde devam edeceğini umut ediyorlar. Yunanistan’daki hemen hemen tüm siyasi partiler, yardım programının uzaltılmasından memnun görünüyor. Muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi, “Olabilecek en kötü şey engellenmiş oldu” ifadesini kullandı. Avrupa yanlısı merkez parti To Potami de, “Tsipras sonunda mantıklı olanı seçti. Euro Bölgesi’nden çıkma gibi bir facia senaryosu şimdilik engellendi” değerlendirmesinde bulundu. Yunan komünistleri ise Brüksel'deki uzlaşmanın tasarruf programlarının devamından başka bir anlama gelmediği görüşünü savundu.

Almanya ise uzlaşmaya temkinli yaklaşıyor

Almanya’da ise varılan uzlaşmaya temkinli yaklaşılıyor. Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo) Başkanı Hans-Werner Sinn, “Ek para vermek Yunanistan’ın hastalığı için sadece ağrı kesicidir, hastalığın iyileşmesine yardım etmez” diye konuştu. Bavyera’da örgütlü Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi “Şüpheli uzlaşmalara dikkat edelim, Yunanistan’ın sunacağı listeyi enine boyuna inceleyelim” diye açıklamada bulundu. Yeşiller ve Sol Parti ise kriz içindeki Yunanistan’da sosyal alanların iyileştirilmesi talebinde bulundular.