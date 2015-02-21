Euro Bölgesi Yunanistan ile anlaştı



Euro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları, dün Brüksel'de 10 günde üçüncü kez toplandı. Atina önceki gün kurtarma paketinin süresinin uzatılması için başvuruda bulunmuştu.

Toplantı sonrası yayınlanan bildiride, Yunanistan'ın mali kurtarma planını dört ay daha uzatmak üzere anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yunanistan, alacağı önlemleri içeren reform listesini pazartesi günü sunacak. Liste, Euro Grubu'nun onayından geçecek.

Uzlaşma hakkında ne dediler?

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, uzlaşmayı "çok olumlu bir sonuç" sözüyle niteledi. Jeroen Dijsselbloem, "uzlaşmanın, Yunanistan'la işbirliğinin adım adım yeniden yoluna girmesine imkân tanıyacağını" söyledi.

Toplantıdan çıkan kararı "önemli bir adım" ifadesiyle değerlendiren Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Yunanistan'ın sorumlulukları, süresi bu ay sonunda dolan mevcut kurtarma programına dayanmaktadır. Hedef, bu programın başarıyla tamamlanmasıdır. Yunanistan yalnızca bunu yerine getirmesi halinde programın uygun gördüğü yardımı alacaktır."

Uzlaşmayı "tasarruf ve reform düzenlemelerinin kararlaştırıldığı anlaşmanın vadesi böylece dolmuştur" sözleriyle yorumlayan Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis ise "Reformların hazırlanmasında ve kaderimizin belirlenmesinde artık Yunanistan da söz sahibi olacaktır" diye konuştu.