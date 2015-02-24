T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'ın reform paketi görüşülüyor

Yunanistan’ın mali programının 4 ay uzatılması karşılığında yapmayı taahhüt ettiği reformlar paketi bugün Euro Bölgesi maliye bakanlarınca inceleniyor.

24 Şubat 2015 10:48


Euro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları, geçen hafta Brüksel'de yaptıkları toplantıda Yunanistan'ın kurtarma programını 4 ay daha uzatma kararı almıştı. Atina'ya yardım, reform koşuluna bağlanmıştı.

Anlaşmanın geçerli olması için kreditörlere sunulacak reform listesi AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) uzmanlarınca inceleniyor. Uzmanların incelemesi olumlu sonuçlanırsa Euro Bölgesi maliye bakanları öğleden sonra yapılacak bir telefon konferansıyla reform paketini görüşecek. Pürüz çıkması halinde maliye bakanları Brüksel'de toplanacak.

AB Komisyonu, AMB ve IMF'ten oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi cumartesi günü doluyor. Kurtarma programına getirilecek 4 aylık uzatmanın Euro Bölgesi üyesi ülkelerin parlamentoları tarafından cuma gününe kadar onaylanması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanEuro BölgesiGrubuBrükselYunanistan Komisyonu Avrupa Merkez BankasıUluslararası Para FonuKomisyonu AMBIMFTroykaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24