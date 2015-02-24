Yunanistan reform paketini sundu



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü, Yunanistan'ın reform listesinin zamanında Brüksel'e ulaştığını söyledi. Listeyi "yeterince kapsamlı" ifadesiyle değerlendiren AB Komisyonu yetkilileri, "belgenin iyi bir başlangıç noktası oluşturduğuna" dikkat çekti.

Euro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları, geçen hafta Brüksel'de yaptıkları toplantıda Yunanistan'ın kurtarma programını 4 ay daha uzatma kararı almıştı. Atina'ya yardım, reform koşuluna bağlanmıştı.

Anlaşmanın geçerli olması için kreditörlere sunulacak reform listesi AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) uzmanlarınca inceleniyor. Uzmanların incelemesi olumlu sonuçlanırsa Euro Bölgesi maliye bakanları öğleden sonra yapılacak bir telefon konferansıyla reform paketini görüşecek. Pürüz çıkması halinde maliye bakanları Brüksel'de toplanacak.

AB Komisyonu, AMB ve IMF'ten oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi cumartesi günü doluyor. Kurtarma programına getirilecek 4 aylık uzatmanın Euro Bölgesi üyesi ülkelerin parlamentoları tarafından cuma gününe kadar onaylanması gerekiyor.