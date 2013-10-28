Ethem Sarısülük davasında adliye önünde TOMA'lı müdahale

Ankara’da Gezi Parkı’na destek eylemleri sırasında polis kurşunu ile öldürülen Ethem Sarısülük’ün ikinci duruşmasında sanık polis A.Ş.'nin tutuklanma talebi reddedildi. Duruşma 2 Aralık'a ertelendi. Kararın açıklanmasıyla salonda gerginlik çıktı. Duruşma sonunda da adliye önü bir anda karıştı. Polis, davaya destek olmak için toplanan gruba tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ediyor.

Mesut Hasan Benli ve Mehmet Bilber'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Ethem Sarısülük’ün polis kurşunuyla öldürülmesiyle ilgili davada Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi ikinci duruşmaya katılmayan sanık Ahmet Şahbaz’ın ifadesini telekonferans sistemiyle alınmasına karar verdi. Mahkeme heyetinin bu kararına izleyiciler ve Sarısülük ailesi tepki gösterdi. Bunun üzerine gergin anlar yaşandı.

Gezi eylemlerine destek amacıyla 1 Haziran tarihinde Ankara’da yapılan gösteride Ethem Sarısülük, polis memuru Ahmet Şahbaz’ın silahından çıkan kurşun nedeniyle hayatını kaybetmişti. Polis memuru Şahbaz hakkında Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması 23 Eylül tarihinde yapılmak istendi. Ancak, duruşma salonuna çok sayıda çevik kuvvet polisinin alınması nedeniyle olaylar yaşanmıştı. Çıkan olaylar nedeniyle davanın ilk duruşması yapılamamıştı. Ancak ilk duruşma için mahkeme, duruşmanın kapalı yapılması kararı almıştı. Mahkeme heyeti bu kararını duruşmanın hemen başında uygulamak istedi. Ancak yoğun izleyici talebi ve çok sayıda milletvekilinin duruşmayı izlemek istemesi nedeniyle heyet geçen celse verdiği ara karardan geri döndü.

Salonda bomba araması

Duruşmanın hemen başında mahkeme başkanının talimatıyla adliye polisi tarafından duruşma salonunda bomba araması yapıldı. Duruşmanın başında sanık avukatlarının bu karara tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı, “Bomba araması yapmamız normal değil mi?” dedi.

İfade video konferansla alınacak

Duruşmada sanık avukatları Ahmet Şahbaz’ın ifadesinin video konferans sistemiyle alınmasını talep etti. Mahkeme de duruşmanın devamında Urfa’ya atandığı ortaya çıkan sanık Ahmet Şahbaz’ın ifadesinin video konferans sistemiyle alınmasına karar verdi.

Müşteki avukatlarının sanık polisin tutuklanması talebinin ve ifadesinin video konferans yoluyla alınması yönündeki taleplerinin, mahkeme heyetince reddedilmesi salondaki tansiyonu yükseltti. Bazı izleyiciler ve Ethem Sarısülük’ün yakınlarının mahkeme heyeti üzerine yürüyerek tepkisini dile getirdi.

Mahmeke dışında müdahale

Mahkeme kararını protesto eden gruplara Adliye önünde biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi. Sabah saatlerinden itibaren mahkemenin görüleceği Ankara Adliyesi önünde toplanan kalabalık Ethem Sarısülük’ü vuran polis Ahmet Şahbaz’ın tutuklanmasını istedi. Mahkemenin tutuksuz yargılama kararını haber alan kabalalık sloganlar atarak Adliye kapısına yürüdü. Ellerindeki flamalarla Adliye kapısına vurarak tepki gösteren kalabalığa, polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polisin uyarısına, ‘Katil polis hesap verecek’ sloganları ile karşılık veren kalabalığa tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edildi. Müdahalede yaralanan bazı eylemcilere sağlık ekipleri müdahale ederken bazı eylemcilere de kendi arkadaşları ilk müdahaleyi yaptı. Adliye önündeki gerginlik devam ediyor.

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