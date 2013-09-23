Ethem Sarısülük davası gergin başladı, 28 Ekim'e ertelendi

Ankara’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle ilgili dava gergin başladı. Dava 28 Ekim'e ertelendi

Ankara'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin polis memuru Ahmet Şahbaz'ın "meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle adam öldürme" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasının görülmesine başlamadan salonda olaylar çıktı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Şahbaz'ın yanı sıra Sarısülük ailesi ve tarafların avukatları katılırken, Sarısülük ailesini temsil eden avukatlar, duruşma salonundaki iki sıra sivil polisin çıkarılmasını ve yakınlarının içeri alınmasını istedi.

Adliye polisleri ve avukatlar arasında bu nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine mahkeme Başkanı Afak İlleez, avukatlar, stajyerler ve gazeteciler dışındaki herkesin salonu boşaltmasını, ardından izleyicilerin alınmasını istedi.

Ancak gerginlik yatışmadı. Bazı izleyiciler duruşma salonuna girerken, polis aleyhinde sloganlar attı.

Sarısülük ailesinin avukatları da duruşma salonuna halen polisin alındığını söyleyerek, polislere tepki gösterdi.

Sarısülük ailesinin avukatlarından Bülent Teoman Özkan ile sanık avukatları birbirinin üzerine yürürken, araya diğer avukatlar ve polis girdi.

Salondaki tartışmaların devam ettiği sırada mahkeme başkanı İlleez, kamu güvenliği nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi.

Şahbaz peruk ve gözlük taktı

Davanın kapalı yapılmasına karar verilmesi sonrasında Sarısülük ailesi sanık Ahmet Şahbaz'a saldırdı. Adliye polisleri Şahbaz'ı salon dışına çıkarırken, avukatları da Sarısülük ailesinin fertlerini yatıştırmaya çalıştı.

Saldırı sırasında sanık Şahbaz'ın aldığı darbeler sırasında başındaki peruk düştü. Ayrıca Şahbaz'ın kalın çerçeveli bir gözlük taktığı da gözlendi. Müşteki avukatları yere düşen peruğu mahkeme heyetine gösterdi.

Olaylar nedeniyle duruşmaya henüz başlanamadı.

Duruşmada CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Ankara Milletvekili Levent Gök ile Ankara Barosu yöneticileri de hazır bulundu.