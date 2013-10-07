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Ethem Sarısülük'ü vuran polis Urfa'ya atanmış

Ethem Sarısülük'ün ölümüne neden olan polis memurunun eylül ayında yapılan ilk duruşma öncesinde Şanlıurfa'ya 'Koruma Şube Müdürlüğü'ne' atandığı ortaya çıktı

07 Ekim 2013 18:34

 

Ethem Sarısülük'ü öldürmekle suçlanan polis memuru Ahmet Şahbaz'ın Eylül ayında yapılan ilk duruşma öncesinde, Şanlıurfa'ya "Koruma Şube Müdürlüğü'ne" atandığı ortaya çıktı. Sarısülük ailesinin avukatları sanık polisin Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilmesine "kimi kimden koruyacak" diyerek tepki gösterdi.

Mesut Hasan Benli'nin radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ankara’da yapılan gösteride Ethem Sarısülük kafasına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , Ethem’i vuran polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında “meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle öldürme suçundan” dava açmıştı. Davaya bakan mahkeme olan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi , ilk duruşma tarihi olarak 23 Eylül 2013 günü belirledi. Mahkeme daha sonra sanık polis memuru Ahmet Şahbaz’ın duruşmada hazır edilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğüne 5 Eylül 2013 günü talimat yazdı.

 

Gelmezse tutuklanacakmış

 

Mahkeme yazdığı talimatta duruşma saatinde polis memurunun hazır edilmesi isteyerek “Suçun vasfı gereği duruşmada bulunma zorunluluğu olduğu, duruşmada hazır bulunmadığı takdirde hakkında tutuklama (yakalama) kararı çıkartılacaktır” dedi.

 

Urfa'ya atanmış

 

Mahkemenin bu yazısına İlçe Emniyet Müdürlüğü de 10 Eylül 2013 günü yanıt verdi. Mahkemeye gönderilen yanıtta “Şahısla ilgili yapılan araştırmada şahsın geçici görev ile Koruma Şube Müdürlüğü Şanlıurfa ilinde çalıştığı tespit edilmiştir” denildi. Böylece, sanık Ahmet Şahbaz’ın bilenen aksine ilk duruşma öncesinde “geçici görev ile Şanlıurfa’ya atandığı” anlaşılmış oldu.

 

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