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Ethem Sarısülük davasında güvenliği Jandarma sağlayacak

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi , 28 Ekim’de yapılacak Ethem Sarısülük duruşmasında güvenliğin Jandarma tarafından sağlanması için harekete geçti

05 Ekim 2013 22:44


Ethem Sarısülük'ün, Ankara'daki Gezi Parkı protestoları sırasında vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak bir polis memurunun yargılandığı davanın ilk duruşmasında çıkan olaylar nedeniyle mahkeme güvenliği jandarmanın sağlamasını istedi.

Mesut Hasan Benli'nin .radikal.com.tr'de yer alan hberine göre, Ethem Sarısülük davasına bakan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi , 28 Ekim’de yapılacak duruşmada güvenliğin Jandarma tarafından sağlanması için Savcılığa yazı yazdı. Mahkeme ilk duruşmada yaşanılan olaylar nedeniyle de suç duyurusunda bulundu.

Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 günü, Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Ankara Kızılay’da yapılan gösteride kafasına isabet eden polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Sarısülük’ün ölümüyle ilgili olarak şüpheli polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında açılan davanın ilk duruşması 23 Eylül 2013 tarihinde yapılmak istendi. Ancak “sivil giyimli çevik kuvvet” polislerinin duruşma saatinden önce izleyici olarak salona yerleşmesi nedeniyle tartışmalar çıkmıştı.

 

‘Güvenliği jandarma sağlasın'

 

Hem mahkeme salonun önünde hem de duruşma salonun içinde gerginlik ve arbede yaşanmıştı. Yaşanılan arbede nedeniyle davanın iki tanığı Burhan Çoban ve Kazım Aslan aldıkları darbeler nedeniyle yaralanmıştı. Yaşanılan bu gelişmeler nedeniyle davaya bakan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ’na yazı yazarak, 28 Ekim’de yapılacak duruşmada güvenliğin Jandarma tarafından sağlanması istedi. Yazıda şöyle denildi:

“23 Eylül 2013 günü yapılan duruşmada yaşanılan olaylar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. 28 Ekim günü yapılacak duruşmada sanığın polis olması da göz önüne alınarak salon içindeki ve dışındaki güvenliğin yeteri kadar Jandarma tarafından sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.”

 

Suç duyurusunda bulundu

 

Öte yandan, mahkeme ilk duruşmada meydana gelen olaylarla ilgili bir tutanak tutarak, suç duyurusunda bulundu. Mahkeme yaptığı suç duyurusunda şu tespitlerde bulundu:

“Dava dosyası ile ilgili olarak duruşma salonunda meydana gelen olaylarla ilgili heyete karşı ‘hakim davadan kaçtın onlarla ortaksınız’ sözlerinin söylendiği, polislere karşı ‘katil polis, katiller’ şeklinde sözler söylendiği duruşma sırasında sanık Ahmet Şahbaz’ın darp edildiği, arbede yaşandığı ve sanığın önünde bulunan sabit mikrofonun yerinden çıktığı, parmaklıkların yerinden oynatıldığı tespit edilmiştir.”

 

ÇHD öneriye olumlu bakıyor

 

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, önümüzdeki duruşmada güvenliğin Jandarma tarafından sağlanması konusunda şunları söyledi:

“Geçen celsede polisin provokasyonu vardı. Duruşma salonunu sivil polislerce doldurulmuştu. Bu anlamda 28 Ekim’de yapılacak duruşmada jandarmanın güvenlik önlemi almasını esasen olumlu karşılıyoruz.”

 

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