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Ethem Sarısülük davasında arbede çıktı, polis memuru mahkemeden çıkarıldı

Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin davanın kapalı yapılmasına karar verilmesi sonrasında Sarısülük ailesi sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a saldırınca makemede arbede yaşandı

23 Eylül 2013 18:36

Ankara'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin polis memuru Ahmet Şahbaz hakkında, "meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle adam öldürme" suçundan açılan davanın ilk duruşmasında çıkan olaylar nedeniyle mahkeme başkanı, duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Karar sonrasında, Sarısülük ailesi sanık Ahmet Şahbaz'a saldırdı. Şahbaz, polis tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Saldırı sırasında sanık Şahbaz'ın aldığı darbeler sırasında başındaki peruk düştü. Ayrıca Şahbaz'ın kalın çerçeveli bir gözlük taktığı da gözlendi. Dava 28 Ekim'e ertelendi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, Ankara'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin davanın kapalı yapılmasına karar verilmesi sonrasında Sarısülük ailesi sanık Ahmet Şahbaz'a saldırdı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Afak İlleez'in duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildiğini açıklamasının ardından izleyiciler salon dışına çıkmaya başladı. 

Kararın adliye dışında öğrenilmesiyle birlikte dışarıdan protestolar başladı. Aynı anda duruşma salonu önünde başlayan gerginlik, duruşma salonuna da sıçradı. Bu sırada Ethem Sarısülük'ün anne ve kardeşleri, sanık kürsüsündeki Şahbaz'a saldırdı. Adliye polisleri Şahbaz'ı güçlükle salon dışına çıkarırken, avukatları da Sarısülük ailesinin fertlerini yatıştırmaya çalıştı. 

 

Kavga sırasında peruk yere düştü


     
Saldırı sırasında sanık Şahbaz'ın aldığı darbeler sırasında başındaki peruk düştü.Ayrıca Şahbaz'ın kalın çerçeveli bir gözlük taktığı da gözlendi. Müşteki avukatları yere düşen peruğu mahkeme heyetine gösterdi. Olaylar nedeniyle duruşmaya henüz başlanamadı.

Adliye polisleri ve avukatlar arasında bu nedenle başlayan tartışmanın büyümesi üzerine mahkeme Başkanı Afak İlleez, avukatlar, stajyerler ve gazeteciler dışındaki herkesin salonu boşaltmasını, ardından izleyicilerin alınmasını istedi. Ancak gerginlik yatışmadı. Bazı izleyiciler duruşma salonuna girerken, polis aleyhinde sloganlar attı. 
     
Sarısülük ailesinin avukatları da duruşma salonuna halen polisin alındığını söyleyerek, polislere tepki gösterdi. Sarısülük ailesinin avukatlarından Bülent Teoman Özkan ile sanık avukatları birbirinin üzerine yürürken, araya diğer avukatlar ve polis girdi.
     
Bu sırada sanık polis Şahbaz, duruşma salonundan çıkarıldı. Halen duruşmaya katılanların tutanağa geçirilmesine başlanamadı. Salondaki tartışmaların devam ettiği sırada mahkeme başkanı İlleez, kamu güvenliği nedeniyle duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi.
     
Duruşmayı CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara Barosu yöneticileri de izliyor.
 

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