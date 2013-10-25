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Yaşam

Ethem Sarısülük, polis fezlekesinde 'müşteki' oldu

Ankara'daki Gezi eylemlerine katıldığı için gözaltına alınan bir üniversite öğrencisi için düzenlenen fezlekede, müşteki sıfatıyla yüzlerce isim yer alıyor

25 Ekim 2013 20:17

Ankara'daki Gezi eylemlerinde gözaltına alınan Ankara Üniversitesi Öğrencisi ve Öğrenci Kolektifi Üyesi Çağdaş Ersoy için polisin hazırladığı fezlekede, müşteki (mağdur, şikayetçi) olarak yer alan isimler arasında, polis Ahmet Şahbaz'ın başından vurarak öldürdüğü Ethem Sarısülük de yer alıyor. Fezlekeye göre, hiç ifade vermemiş olan ve eylemlere de katılmış onlarca kişi, Ersoy'dan ve Gezi eyleminden şikayetçi. Fezlekede, müştekilerin çoğu için ad ve soyad dışında bilgi bulunmuyor.
Evrensel gazetesinden Hasan Akbaş'ın haberine göre, Ersoy için, ‘özel olarak hazırlanan’ fezlekenin suç tarihi ‘31 Mayıs-9 Haziran 2013 günü muayyen saatler’ olarak belirtiliyor. Ersoy hakkında düzenlenen 78 sayfadan oluşan fezlekede 243 kişi de müşteki olarak gösteriliyor.
 

Polisin yaradıkları, eylemden şikayetçi gösterildi

 
Fezlekede eylemlere katılan parti ve örgütlerin yöneticileri de Ersoy’dan şikayetçi olarak gösteriliyor. Bunlar arasında 1 Haziran günü polisin attığı gaz fişeği ile yaralanıp hastanede uzun süre yaşam mücadelesi veren Emek Gençliği Yöneticisi Mutlu Coşar da yer alıyor. Coşar’ın yoğun bakımda kaldığı süre içerisinde ifadesinin alınamadığı belirtilen fezlekede, Coşar müşteki olarak ilk sıralara konuldu.
 

Ethem Sarısülük hiç ifade vermemişti

 
Ayrıca, fezlekede müşteki olarak, direnişin başladığı 1 Haziran günü yapılan eylem sırasında çevik kuvvet polisi Ahmet Şahbaz tarafından başından vurulan ve 14 Haziran’da hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden 26 yaşındaki işçi Ethem Sarısülük’ün ismi de yer aldı. Sarısülük hakkında, “Güvenpark civarında meydana gelen toplumsal olaylarda yaralandığından Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatmakta olup ifadesi alınamamıştır” ifadeleri de bulunuyor. Buna rağmen Ersoy’un müştekilerinden birinin de Sarısülük olduğu belirtiliyor.
 

Ersoy: Eylemde yüzümü bile saklamadım

 
Ersoy, “Hedefim Başbakanlık ve Bakanlıklar değildi. Gezi Parkı eylemlerinde ilk günden bugüne kadar kamu malına zarar vermedim. Taşlı, sopalı saldırıda bulunmadım. Yüzüme taktığım tıbbi maske kimliğimi gizlemek için değil, gazdan korunmak içindi. Amacım arkadaşlarımın sağlık durumlarının iyi olup olmadığını öğrenmek ve yolu kapatanlarla iletişime geçerek yolu açmalarını sağlayabilmekti. Yaklaşık 15 dakika kadar sonra polisin müdahalesi başladı ve gazın da etkisiyle Karanfil Sokak’a girdim. Polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındım. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.
Fezlekede Ersoy’a yöneltilen suçlamalar ise şöyle: 
* Başbakanlık, Bakanlıklar ve Meclis Başkanlığı binaları çevresinde eylem yapmak.
* Bu binalara zarar vermek ve işgal etmeye çalışmak.
* Görevli memura mukavemet ve etkin direnmek.
* Kamu malına ve özel mülke zarar vermek.
* Halkı kamu düzenine karşı suç işlemek amacıyla tahrik etmek.
* Halkı isyana teşvik etmek.
* Kişilerin huzur ve sükununu bozmak.
* Kasten yaralama, tehditkar söz ve davranışlarda bulunmak.
* Yasa dışı işgal eylemi gerçekleştirmek.
* Seyahat ve ticaret özgürlüğünü engellemek.

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