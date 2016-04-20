Ethem Sarısülük'ün avukatına 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla dava!

Ankara'da 1 Haziran 2013'te Kızılay Meydanı'ndaki Gezi Parkı protestoları sırasında polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük’ün ailesinin avukatı Kazım Bayraktar’ın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında, 'Türkiye İhtilalci Komünist Birliği (TİKB) üyeliği' suçlamasıyla dava açıldı.

Örgüt üyesi olduğu öne sürülen Sarısülük’ün öldürülmesi nedeniyle yapılan protesto gösterilerinde atılan sloganlar, taşınan pankartlar delil olarak gösterildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, iddianamede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012’den bu yana TİKB hakkında sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı. 9 kişinin yer aldığı iddianamede Fransa’da yaşayan Hasan Selim Acan’ın örgütün yöneticisi olduğu ileri sürüldü.

Protesto gösterilerinde atılan sloganlar ve taşınan pankartlar delil gösterildi

İddianamede TİKB üyeleri ve yayın organları tarafından 'açıkça sahiplenilen' Sarısülük’ün 'TİKB terör örgütü İşçi Savunma Komitesi’nde' faaliyet gösterdiği, bazı eylemlere katıldığı iddia edildi. İddianmade, şüphelilerin örgüt üyesi olduğuna dair delil olarak, Hasan Selim Açan ile yapılan bazı telefon görüşmeleri, Sarısülük’ün öldürülmesi nedeniyle yapılan protesto gösterilerinde atılan sloganlar, taşınan pankartlar gösterildi.

Sarısülük davasında ne olmuştu?

Ayrıca Ethem Sarısülük’ün öldürülmesine ilişkin 4 Nisan’da görülen duruşmada 'Olası kastla adam öldürme' suçundan yargılanan polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tutuksuz yargılanmasının devamına hükmedilerek, bir sonraki duruşma 27 Haziran tarihine ertelenmişti.