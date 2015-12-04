Ethem Sarısülük’ün cenazesindeki olaylardan dolayı 35 kişi 5’er hapis cezası verildi

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara'da polisin öldürdüğü Ethem Sarısülük'ün cenazesindeki olaylar nedeniyle 35 sanığın yargılandığı davada 21 kişiye 5 ay hapis, 14 kişiye ise para cezası verildi. Mahkeme hapis cezası verilen kişilerle ilgili hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Ankara'da Gezi Parkı odaklı olaylarda hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün cenaze töreninin yapıldığı gün, Kızılay ve civarındaki izinsiz gösterilere katıldıkları iddiasıyla 35 sanığın yargılandığı davada, 14 kişiye 3'er bin lira para cezası verildi.

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmalarını yapan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraatlerini talep etti.

Yargılanmanın sona erdiğini bildiren mahkeme, sanıklardan 21'i hakkında, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet" suçundan 5'er ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, sanıklardan 14'üne ise 3'er bin lira para cezası verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 35 sanığın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyordu