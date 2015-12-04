T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ethem Sarısülük’ün cenazesindeki olaylardan dolayı 35 kişi 5’er hapis cezası verildi

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet gerekçe gösterildi

04 Aralık 2015 15:34

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ankara'da polisin öldürdüğü Ethem Sarısülük'ün cenazesindeki olaylar nedeniyle 35 sanığın yargılandığı davada 21 kişiye 5 ay hapis, 14 kişiye ise para cezası verildi. Mahkeme hapis cezası verilen kişilerle ilgili hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

CNN Türk’te yer alan habere göre,  Ankara'da Gezi Parkı odaklı olaylarda hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün cenaze töreninin yapıldığı gün, Kızılay ve civarındaki izinsiz gösterilere katıldıkları iddiasıyla 35 sanığın yargılandığı davada, 14 kişiye 3'er bin lira para cezası verildi.

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz bazı sanıklar ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki savunmalarını yapan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını ileri sürerek, beraatlerini talep etti.

Yargılanmanın sona erdiğini bildiren mahkeme, sanıklardan 21'i hakkında, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet" suçundan 5'er ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Mahkeme, sanıklardan 14'üne ise 3'er bin lira para cezası verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 35 sanığın, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyordu

ETİKETLER

ethem sarısülükgezi davalarısarısülük cinayetigezi olaylarısarısülük cenazesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24