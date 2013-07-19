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Ethem Sarısülük'ü vuran polise yargılama izni

Ankara’da Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada sanık polis hakkında yargılamanın durdurulması kararı kaldırıldı.

19 Temmuz 2013 19:00

 

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi , Ethem Sarısülük’ü öldürmekle suçlanan polis memuru A.Ş  hakkında hazırlanan iddianameyi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmeye kararı vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. İtirazı görüşen Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığının itirazını yerinde buldu. Böylece A.Ş önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanılacak.

Mesut Hasan Benli'nin radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Gezi Park eylemlerine destek amacıyla Ankara’da 1 Haziran tarihinde yapılan gösteride Ethem Sarısülük, polis memuru A.Ş’nin silahında çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Polis memuru A.Ş hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Savcı Veli Dalgalı “Meşru müdafa sınırını aşarak adam öldürmek” suçlamasıyla geçen hafta hazırladığı iddianameyi Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdi.

 

Yargılama durdurulmuştu

 

Mahkeme de sürpriz bir karara imza atarak, şüpheli polis memuru hakkında izin alınmadan soruşturma yapıldığı gerekçesiyle yargılamanın durdurulmasına karar vermişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da yargılamanın durdurulması kararına itiraz etti. Başsavcılık itiraz kararında “Kamu görevlisinin öldürmek yaralamak gibi bir görevi de olamaz” dedi.

 

A.Ş yargılanacak

 

İtirazı görüşen Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın yaptığı itirazı yerinde görerek, şüpheli Polis memuru hakkında yargılanmasının devam etmesine karar verdi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi şüpheli polis memurunu önümüzdeki günlerde yargılamaya başlayacak.

 

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