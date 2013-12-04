Ethem Sarısülük davasında hâkim uyumamış gözünü dinlendirmiş!

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK), Ankara’daki Gezi eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ü başından vurarak öldüren polis memuru Ahmet Ş.’nin yargılandığı davanın önceki günkü duruşmasında uyuduğu iddia edilen üye hâkim Cevdet Bak ile Cumhuriyet savcısı Mustafa Şahin hakkında inceleme başlattı

Türker Karapınar'ın Miliyet'te yer alan haberine göre, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK), Ankara’daki Gezi eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ü başından vurarak öldüren polis memuru Ahmet Ş.’nin yargılandığı davanın önceki günkü duruşmasında uyuduğu iddia edilen üye hâkim Cevdet Bak ile Cumhuriyet savcısı Mustafa Şahin hakkında inceleme başlattı. Öte yandan hâkim Cevdet Bak’ın gözünden dolayı rahatsız olduğu gözlerini dinlendirmek amaçlı koltuğa kafasını dayar bir pozisyonda oturduğu belirtildi. HSYK’ya da bu yönde ilk savunmanın yapıldığı ifade edildi.