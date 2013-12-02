Ethem Sarısülük davasında mahkeme davadan çekildi

Ankara'daki Gezi Parkı protestoları sırasında polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük ile ilgili davada Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti davadan çekilme kararı aldı. Mahkeme çekilme kararını bir üst mahkme olan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. 7. Ağır Ceza Mahkemesi çekilme kararını ret veya kabul edebilecek. Karar ret yönünde olursa dava tekrar gönderilceği Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Ancak Adalet Komisyonu 6. Ağır Ceza Mahkemsi'ne yeni bir başkan ve yeni üyeler atayacak.

Kızılay'daki Gezi Parkı protestoları sırasında Ethem Sarısülük'ün ölümüne neden olan polis memuru Ahmet Şahbaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Davada Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, yargılamadan çekilme kararı verdi. Mahkeme Başkanı Afak İlleez, ilk celsede meydana gelen arbede nedeniyle duruşmanın ertelendiğini, ikinci duruşmada sanığın savunmasının telekonferansla alınmasına yönelik itirazlar ve mahkemenin adil olmadığı yönünde beyanlar ileri sürüldüğünü, bu duruşmada da sanığın yargılanmasıyla ilgili beyanlar söz konusu olduğunu ifade etti. Bu celsede de mahkemeye yönelik eleştirilerde bulunulduğu, mahkemenin rengini belli ettiğinin dile getirildiğini kaydeden İlleez, mahkemenin tarafsızlığına gölge düşürecek olunması dolayısıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 30/2. maddesi uyarınca "yargılamadan çekinme" kararı verdiklerini bildirdi. Mahkeme heyetinin bu kararını, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. CMK'ya göre, "çekinme kararının" yerinde olduğuna karar verilmesi durumunda davaya bir başka heyet veya mahkeme bakacak.

Duruşmaya Sarısülük ailesi ve avukatları ile Şahbaz'ın avukatları katıldı. Avukatların bir kısmı, mahkemenin izniyle sanık sandalyesinde oturdu.

Duruşmayı CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü'nün de arasında bulunduğu çok sayıda kişi takip ediyor.

Duruşmada ilk olarak sanık Şahbaz'ın kimlik tespiti yapıldı.

Bazı grupların adliye çevresinde toplandıkları, polisin de sabah saatlerinden itibaren önlem aldığı görüldü.

Öte yandan duruşma boyunca mahkeme heyetinden bir hakim ve savcının zaman zaman kürsüye uzanarak ya da koltuğa yaslanarak uyuduğu gözlendi. Hakim ve savcının bu tavrı sosyal medyada yoğun tepki çekti.