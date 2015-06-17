Ethem Sancak'ın Güneş'inden Gül'e: Bu muydu intifadanız!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "aşık olduğunu" açıklayan iş adamı Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu bünyesindeki Güneş gazetesi, siyaset gündemine damga vuran 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 12 yıl başdanışmanlığını yapan ve bu dönemi yazan Ahmet Sever'in "Abdullah Gül ile 12 Yıl" kitabı hakkında Gül’ün Köşk'e veda ettiği resepsiyonda Hayrunnisa Gül'ün "Asıl intifadayı ben başlatacağım” açıklamasına gönderme yaparak, "O intifada meğer Ahmet Sever’in kitabıyla yakılan fitne ateşiymiş" iddiasında bulundu.

Güneş'in bugün (17 Haziran 2015) manşetten verdiği haberin tam metni şöyle:

7 Haziran seçiminde sandıktan çıkan sonuçlara göre, AK Parti’nin tek başına iktidarı kaybetmesinin ardından alel acele piyasaya sürülen fitne kitabı, basılmadan önce Abdullah Gül tarafından, satır satır okunup onaylanmıştı. Gül’ün yıllarca Doğan Grubu medyasında çalışmış ve Cemaate yakın danışmanı Sever tarafından kaleme alınan kitaba en büyük desteğin Aydın Doğan ve Paralel Yapı tarafından verilmesi şaşırtmadı. Fitne kitabı, Hayrunnisa Gül’ün Köşk'e veda resepsiyonundaki sözlerini akıllara getirdi.

İşareti önceden verdi

Sever’in Erdoğan’ı itibarsızlaştırmak için yazdığı kitaptan önce Hayrinusa Gül, eşinin görev süresinin dolması nedeniyle organize edilen veda resepsiyonunda sinyali vermişti. Hayrunisa Gül, “Şimdi susuyorum, ama fazla susmayacağım; asıl intifadayı ben başlatacağım” demişti. Hayrunisa Gül’ün bu sözlerinden sonra, Ahmet Sever’in AK Parti içine nifak sokmak için kitap yazması, intifadanın fitilinin ateşlendiği yorumlarına neden oldu.

Aydın Doğan erken sattı

Birkaç gündür Abdullah Gül ile ilgili yazılan kitabın reklamını Hürriyet gazetesinin manşetinden yapan Aydın Doğan, Gül’ü erken sattı. Hürriyet, kitabın içindeki yalanları birer birer yayınlamaya başladı. Hayrunnisa Gül’ün “Filistinlilerin İsrail’e karşı başlattıkları ayaklanma” anlamına gelen ‘intifada’ kavramı ile “Asıl İntifadayı ben başlatacağım” sözleri “burada İsrail kim?” şeklinde eleştirilere neden olmuştu.

‘AK Parti'ye atılmış bomba’

AK Partili Tayyar, Sever'in yazdığı kitap ile ilgili 'Mevcut Cumhurbaşkanımız ile eski Cumhurbaşkanımız arasında bir gönül kırgınlığına yol açmıştı. Şimdi mevcut kitabıyla da partimize bir el bombasını atmak istediğini görüyoruz. O kitapla ve Fehmi Koru'nun makaleleriyle hangi mesajların verilmek istendiğini biliyoruz ama biz o mesajlarla değil milletin mesajıyla ilgileniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın sonuna kadar, dimdik arkasındayız. Bu kitapla niyet, Ak Parti'nin arasına nifak sokmak, Sayın Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak, genel başkanımızın koltuğunu tartışmaya açmak. Bu niyet partimiz tarafından çok iyi okundu” diye konuştu.

Ardı ardına yalanlama geldi

Ahmet Sever’in kitabında anlatılan Tuncer Kılınç-Abdullah Gül diyaloğu hemen ertesi gün yalanlandı. Gül’e 1 Mart tezkeresinin toplumda kabul görmesi için camilerde vaaz verilmesini önerdiği ve “Dini bu iş karıştırmayın” cevabını aldığı öne sürülen dönemin MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, “Külliyen yalan, aramızda böyle bir diyalog geçmedi” dedi.

Tamamen yalan

Diğer yandan Hürriyet Gazetesi yazarı Akif Beki’de Başbakanlık’ta akreditasyonu iptal edilip Köşk’te akreditasyon açılan gazetecilerle ilgili Sever’in kendisiyle yaptığını öne sürdüğü görüşmeyi yalanladı. Sever ile aralarında o konuyla ilgili hiçbir diyalog geçmediğini belirten Beki “Ahmet Sever ne o zaman ne sonrasında hiçbir gün benle bu tonda, bu mertlikte, bu toklukta konuşmadı, bu bir. Kaybedecek şeyi kalmayınca cesaret geliyor demek ki insana” göndermesinde bulundu.