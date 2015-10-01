Ethem Sancak, Ahmet Hakan'ı arayarak "Geçmiş olsun" dedi, "Sinek gibi ezeriz" diyen Küçük retweet'ledi

Star Medya Grubu’nun sahibi Ethem Sancak evinin önünde saldırıya uğrayan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Sancak'ın sahibi olduğu Star gazetesinin yazarı olan ve Hakan için "İstesek sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun" ifadesini kullanan Cem Küçük de Hakan ile Sancak'ın telefonun görüşmesini haberleştiren Star'ın ilgili yayınını Twitter'dan retweet'ledi.

Ahmet Hakan, Star Medya Grubu'nu kendisini ve Doğan Medya Grubu'nu hedef alan yayınları nedeniyle köşesinden eleştiriyordu. Star yazarı Küçük, Ahmet Hakan için "PKK'lı", "hırsız," "İstesek sinek gibi ezeriz" ifadelerini köşesinde kullanırken grup bünyesinde çıkan Güneş gazetesi, Doğan Medya Grubu'na 7 Haziran'da yapılan saldırıdan sonra "teröristlere yardım ve yataklık yaptığı" iddiasıyla "Aydın Doğan'ı ihbar ediyoruz" içerikli manşetle çıkmıştı. Güneş gazetesi, 10 Eylül'de de "Al sana belge" başlığıyla Doğan Grubu'nu "teröre destek vermek"le suçlamış, gazetede dile getirilen iddialar hakkında "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Ahmet Hakan, Cem Küçük'ün "İstesek sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hâlâ hayatta kalabiliyorsun" sözleri üzerine 10 Eylül 2015 tarihli köşesinde şunları yazmıştı:

Bu köşe eşkıyasına soruyorum:

-Sen "biz" derken kimleri kastediyorsun, bi' deyiver hele.

-"Siz" kimsiniz, kimler oluyorsunuz?

-Eli silahlı bir çete mi kurdunuz?

-Organize suç örgütü mü oluşturdunuz?

-Merhamet ettiklerinizi hayatta tuttuğunuz, merhamet etmediklerinizi katlettiğiniz bir terör örgütü müsünüz siz?

-Bu öldürmeye odaklı terör çetesinin başında kim var?

-Kaç tetikçiyle çalışıyorsunuz?

-Sinek gibi ezmekten söz ediyorsun, bu zamana kadar kimleri sinek gibi ezdiniz?

-Mafyanızın babası kim?

Hakan, Sancak hakkında da 25 Ağustos 2015'te şu ifadeleri kullanmıştı:

Ethem, beni satmayan ve okunmayan gazetesi aracılığıyla tehdit ediyor.

Diyor ki: “Ahmet Hakan teröre destek veriyor. Savcılar harekete geçsin.”

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Ethem’e sesleniyorum: Ben en AK Partili savcı ve yargıç tarafından yargılanmaya hazırım.

Ama sen…

En AK Partili savcı ve yargıç tarafından yargılanmaktan bile korkarsın. Aramızdaki fark bu.

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