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Eski Vali Yardımcısı: Dink’i tehdit etmedim, uyardım!

Ergün Güngör, Dink’i MİT’in talimatıyla çağırdığını söyledi

12 Aralık 2014 12:04

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürüldüğü dönemde İstanbul Vali Yardımcısı olan Ergün Güngör, kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Dink ile Valilik'te yapılan görüşmeyi 'Tehdit edilmedi, toplumsal infial için uyarıldı' sözleriyle açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Hrant Dink soruşturmasında, Dink’i Sabiha Gökçen haberi nedeniyle Valiliğe çağırarak görüşen Vali Yardımcısı Ergün Güngör Salı günü ifade verdi. Güngör’ün 'şüpheli' sıfatıyla soruşturma savcısı Yusuf Hakkı Doğan’a verdiği ifade yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Dink’in Sabiha Gökçen haberi nedeniyle Vali Yardımcısı Ergün Güngör ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) eski mensubu Özel Yılmaz ile yaptığı görüşme ifade konusu oldu.

Al Jazeera Türkçe’deki habere göre, Savcılık bu görüşmenin detaylarını Güngör’e sordu. Güngör, Hrant Dink’in Valilik'teki görüşmede tehdit edilmediğini söyledi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Güngör ifadesinde MİT’in “Dink ile görüşmenin Müsteşarlığın verdiği talimat ve izinle yapıldığı” yönündeki açıklamasını hatırlattı.

Güngör “Sabiha Gökçen ile ilgili haberlerin toplum içinde infial uyandırabileceği ve söylentilere dayanan bu haberleri yayımlamanın özellikle bazı kişi ve çevrelerce çarpıtılarak kullanılabileceği hususlarının hatırlatıldığını" söyledi.

Sabiha Gökçen’in Ermeni olduğunu iddia eden haberin ardından, Dink, İstanbul Valiliği'ne çağrılarak dikkatli olması istenmişti.

Görüşmeye Vali Yardımcısı Güngör ile Ergenekon davasından beraat eden eski MİT görevlisi Özel Yılmaz katılmıştı.

Cinayetin ardından görüşmenin ortaya çıkmasından sonra MİT, görüşmenin detaylarına ilişkin Başbakanlığa yazı göndermişti.

Başbakanlığa gönderilen yazıda, ‘Görüşmenin Müsteşarlığın verdiği talimat ve izinle yapıldığı' belirtilerek, yayımlanan haberin ardından oluşabilecek durumları ifade etmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Aralık 2011 tarihli yazıda, “Sabiha Gökçen ile ilgili haberlerin toplum içinde infial uyandırabileceği ve söylentilere dayanan bu haberleri yayımlamanın özellikle bazı kişi ve çevrelerce çarpıtılarak kullanılabileceği hususları ifade edilmiştir” denildi.

 

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