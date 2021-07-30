Eski THK yöneticisi Duman: Bizim uçaklarımız niye antika olsun, maşallahı var

Türk Hava Kurumu'nun eski yöneticisi Bayram Duman, Türkiye'nin güneyinde peş peşe çıkan orman yangınları devam ederken, THK uçaklarının kullanılmamasıyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "antika" ifadesine yanıt verdi. Duman, "Uçaklarımız antika falan değil, maşallahı var" dedi.

Orman yangınlarına uçaklarla müdahale edilmemesi nedeniyle Türk Hava Kurumu'na (THK) ilişkin tartışma yaşanırken, kurumun eski yöneticisi Bayram Duman, açıklamalarda bulundu. Eski THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, DW Türkçe 'ye yaptığı açıklamada, kurumun uçaklarının Türkiye'deki yangınlara müdahale edebilme kabiliyetine sahip olduğu halde 2019 yılında ihale dışı bırakıldıklarını anlattı. "Manavgat yangınında THK uçakları kullanılsaydı, yangın bu kadar büyümezdi" Duman, "Manavgat yangınında THK uçakları kullanılsaydı, yangın bu kadar büyümezdi" dedi. Yangın çıktığında sadece tek uçakla müdahale edildiğini söyleyen Duman, Manavgat yangını ve uçaklarla ilgili şöyle konuştu:

"Manavgat’ta ikinci uçak sonra geldi. Ama iki gün boyunca 6 uçak sortiler yapsaydı, o yangın büyümezdi. THK'daki kayyum heyeti geçen sene istenildiği anda uçakların hazır olacağını söylemişti. Şimdi niye hazır değil? Kaldı ki bu uçaklar İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan’da kullanılan uçakların aynısı. Aynı yaşta onlarla. Yani uçakların eskimesi diye bir şey söz konusu değildir. Bunlar amfibik uçaklardır. Baraja, göle dalıp, suyu alıp, 2-3 dakikada suyu doldurup, havalanıp tekrar yangına müdahale eden uçaklardır. Bu çok vahim. Deniyor ki; 4 milyon dolara hazır olur. 4 milyon dolar tutmaz da, hadi diyelim öyle. 4 milyon dolar bu ormanlarımız için değmez mi? Çünkü 1,3 milyon liraya 3 uçak kiralıyorsun, bizim 6 uçağımızın hazırlanması 4 milyon dolar diyorsun. Rakamlara bakar mısınız?"

"THK uçakları 4 ton 900 litre kapasitedeyken, ihaleye 5 ton şartı getirildi"

THK’nin son iki yıldır yangın söndürme ihalelerinden 'dışlandığı', THK uçaklarının 'hangarda yattığı' iddialarını doğrulayan Duman, ihaleye girilmesi için uçakların 5 ton kapasiteli olması şartının getirildiğini, oysa THK uçaklarının 4 ton 900 litre kapasiteli olduğuna dikkat çekti.

Duman, bu durumun sorgulanması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

"THK olarak 2018’e kadar biz yangın söndürme ihalelerini bu uçaklarla alıyorduk. Ancak 2019 yılında bir şekilde ihale THK’ye verilmedi. Sonra THK kullanılarak başka bir firma adı altında THK’nin imkanlarıyla yeni uçaklar alındı. Bunlar Rus uçakları. Yani Türkiye'deki düz zeminde yangın söndürebilen uçaklar. Oysa bizim uçaklarımız Türkiye coğrafyasına uygun, manevra kabiliyeti yüksek uçaklardı. Bizim kafamız karışıyor, aklımız duruyor. Neden, niçin?"

"Avrupa, Amerika aynı uçakları kullanıyorken bizim uçaklarımız niye antika olsun?

Duman, Karar gazetesine yaptığı açıklamada, ise Bakan Pakdemirli'nin THK uçaklarıyla ilgili 'antika' sözlerine yanıt verdi. Duman, "Avrupa'da, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve dünyada Amerika aynı uçakları kullanıyorken bizim uçaklarımız niye antika olsun? Bu uçakların yedek parçaları takıldığı zaman, genel bakımı yapıldığı zaman sıfır uçak gibi uçmaya devam eder. Bizim uçaklarımız niye uçmasın ki? Ben bu görüşe katılmıyorum" dedi.

Duman, THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın "4 milyon dolar harcarsak uçaklarımız uçar" açıklamalarını hatırlatarak, "Bana göre 1,5-2 milyon dolar tutar. Sayın kayyum heyeti başkanı Cenap bey, hazır etseydiniz de uçaklarımız uçsaydı" diye konuştu.

THK'ya ait uçakların pilotlarının ve teknik personelinin uçaklarda keyifle uçtuğunu ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirterek, Bakan Pakdemirli'nin neden böyle bir söylemde bulunduğunu anlamadığını yineledi.

Türk Hava Kurumu uçaklarının uzun yıllar daha uçabileceğinin altını çizen Duman, "Çünkü bu uçakların yenisi 40 milyon dolar. 9 tane uçağımız var, 6'sı hazır. Niye uçamasın? Uçaklarımız antika falan değil, maşallahı var. Biz onlara 'Ateş Kuşları' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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