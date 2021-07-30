Bakan Pakdemirli: THK’ya 15-20 yılda 120-130 milyon Euro ödeme yaptık, bu parayı başka yerlerde harcamak yerine uçakları yenileyebilirlerdi

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında birbiri ardına başlayan orman yangınlarıyla beraber Türk Hava Kurumu'na (THK) ait uçakların hangarda beklemesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait söndürme uçaklarının sayısı tartışma konusu oldu. Eleştirilere yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK'ya ait uçakların durumunun iyi olmadığını belirterek, "15-20 yılda biz Bakanlık olarak THK’ya 120-130 milyon Euro arası ödeme yaptık. Diyorlar ki maddi sıkıntı yüzünden uçakları yenileyemiyoruz, halbuki bu parayı başka yerlerde harcamak yerine uçakları yenileyebilirlerdi" dedi.

HaberTürk’ten Nagehan Alçı’ya konuşan Bakan Pakdemirli, yangınları tamamen kontrol altına ne zaman alınabileceği konusunda kesin bir tarih veremeyeceğini ifade ederek, “Ancak bugün Antalya’yı, Adana Kozan'ı kontrol altına alabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

THY tartışmalarına ilişkin olarak da konuşan Bakan, şunları söyledi:

“Nagehan Hanım devletin 4 Bakanı burada, hep birlikte canla başla çalışıyoruz. Bakın ortak bir üzüntü var, böyle günlerde milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç varken ortaya atılan bu tartışmalara hakikaten üzülüyorum. Orman idaresi her yıl ihaleye çıkar. Bu, 1986’dan beri böyle. Yangın söndürmede helikopterlere ağırlık verelim diye bir karar alınmış. Bunun yanında THK’nın envanterinden uçak da kiralanmış. THK’yı destekleyen 2 kurumuz zaten Nagehan Hanım. Biz ve Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı da THK’dan Sağlık helikopterleri kiralıyor. Yıllardır destek olduğumuz bir kuruma yönelik neden aleyhte bir tavır içinde olalım?

THK’ya tepki: 15-20 yılda 120-130 milyon Euro ödeme yaptık, bu parayı başka yerlerde harcamak yerine uçakları yenileyebilirlerdi

Ancak burada şöyle bir sorun var: 15-20 yılda biz Bakanlık olarak THK’ya 120-130 milyon Euro arası ödeme yaptık. Diyorlar ki maddi sıkıntı yüzünden uçakları yenileyemiyoruz, halbuki bu parayı başka yerlerde harcamak yerine uçakları yenileyebilirlerdi. Uçaklar yenilenmediği için sorun çıkarıyorlar. Mesela 3 yıl önce suya inen ama kalkamadığı için müdahale edilmesi gereken uçak vardı.

“Teknik meseleler nedeniyle helikoptere ve dışarıdan uçak kiralamaya yöneldik”

Böyle olunca Orman İdaresindeki personel de bu uçaklara binmek istemiyor. 3 yıl önce uçak yerine helikopter kiralayacağız dediler. Yani teknik meseleler nedeniyle helikoptere ve dışarıdan uçak kiralamaya yöneldik. Bizim THK ile hiçbir sorumuz yok, neden olsun?"

"Maalesef THK’nın içinde siyasi bir motivasyonla hareket edenler var."

“Maalesef THK’nın içinde siyasi bir motivasyonla hareket edenler var. Aramızı açmak, bir sorun var gibi göstermek istiyorlar” diyen Pakdemirli, kiralanan Rus uçaklarıyla ilgili de şunları kaydetti:

“Bakın THK’nın bu bahsedilen uçakları hem eski ve bakımsız hem de saatte 12 ton su çekebiliyorlar. Bizim kiraladığımız Rus uçağı ise saatte 84 ton su çekiyor.”

Rus uçağının diğer alternatiflere göre daha pahalı olduğu yönündeki eleştirilere de yanıt veren Pakdemirli, “Fazla bir alternatif yok, zaten bir iki adres var. Biz saatteki maliyete bakıyoruz ve maksimum alacağımız verimi hesaplıyoruz” dedi.

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