Eski sevgilinizi nasıl unutursunuz?

İlişkiniz bittiği halde eski sevgilinizi hala düşünüyor ve onu özlüyor musunuz? Zaman zaman onu düşünmeniz, onunla barışma planları yapmanız ya da size geri dönmesini ummak da ayrılık sürecinin bir parçası. Ancak bu süreçte bitmiş bir ilişkiyi canlandırmaya çalışmanın ikiniz için de iyi olmayacak. Bunun yerine ne kadar acı verici olursa olsun onu unutmaya çalışmalısınız.

İşte pudra.com’un derlemesiyle eski sevgilinizi unutmanın yolları:

İletişim kurmayın

İlişkiniz bitmiş olmasına rağmen hala onunla iletişim kuruyorsanız, unutmanız pek de mümkün değil. Ayrılığın başlarında belki birbirinize karşı öfkenizi kusmak belki de bu geçiş sürecini kolaylaştırmak için iletişim kurmaya devam etmiş olabilirsiniz ancak bu sürecin uzaması ikiniz için de iyi olmaz. Onunla her konuşma ya da birkaç mesaj bile sadece başa dönmenize sebep olur. Ne kadar zor olursa olsun onunla tüm iletişiminizi kesmeniz, unutmak için atabileceğiniz en büyük adım. Bu konuda kendinize güvenemiyorsanız, her zaman yanınızda olan arkadaşlarınızdan sizi durdurmaları için yardım isteyebilirsiniz.

Çevrenizi değiştirin

Uzun süreli bir ilişki yaşadıysanız eski sevgilinizle ortak bir çevreye sahip olmanız ve sizi gören herkesin onu sorması muhtemel. Ancak bu süreçte onu hatırlatan herkesten uzak durmanızda fayda var. Bu yüzden ortak arkadaşlarınızla görüşmeyi kesin ve size eski sevgilinizi soran kişilere ayrıldığınızı, bu konuda konuşmak istemediğinizi söyleyin. Onunla ilgili konuşmak ya da neler yaptığıyla ilgili haber almak istemeniz doğal ancak bu isteğinizden kurtulursanız o kadar çabuk unutursanız. Bu durumda yeni bir çevre edinmeniz, size yardımcı olabilir.

Yeni anılar edinin

Eski sevgilinizi özlüyorsanız, onunla gittiğiniz yerlere gitmek, birlikte izlediğiniz filmleri izlemek hatta onun sevdiği bir yemeği yemek bile size acı verebilir. Ancak bazen bir şeyleri aşmanın tek yolu onların üstüne gitmektir. Onunla gittiğiniz yerlere sevdiğiniz bir arkadaşınızla gitmeniz ya da birlikte izlediğiniz bir filmi tek başınıza izlemeniz ilk başlarda sizin için zor olsa da zamanla anlamlarını kaybetmeye başlayacaklar. Hatta bu şekilde yeni anılar oluşturarak eskileri unutmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Tabii onunla birlikteyken yapmayacağınız şeyleri denemeniz için de iyi bir zaman.

Flört edin

Ne kadar klişe durursa dursun gerçekten de bazen "çivi çiviyi söker" taktiği işe yarıyor. Elbette yeni bir ilişkiye henüz hazır olmayabilirsiniz ancak dünya üzerindeki son erkeğin eski sevgiliniz olmadığını hatırlamanızda fayda var. Dışarı çıkıp birkaç kişiyle flörtleşmek, yeni insanlarla konuşmak, birinin sizinle ilgilendiğini görmek işe yarayabilir. Böylece hem ayrılıkla zedelenen egonuzu tamir edebilirsiniz hem de yeni bir ilişkiye hazırlanmaya başlayabilirsiniz

Kötü anılara odaklanın

Eski sevgilinizi düşünürken muhtemelen aklınıza hep birlikte geçirdiğiniz güzel günler ve birbirinizi ne kadar çok sevdiğiniz geliyor. Ancak bir zamanlar güzel giden ilişkiniz bir şekilde bitti ve bitmesinin de sebepleri var. Eski sevgilinizi unutamıyorsanız, ilişkinizin son zamanlarında yaptığınız tartışmaları, sizi ayrılığa götüren sebepleri aklınıza getirin. Hatta eski mesajları okumanız pek faydalı olmasa da ilişkinizin son zamanlarındaki mesajlarınıza bir göz atmanız iyi olabilir. Birbirinize karşı ne kadar kırıcı olabildiğinizi hatırlamanızda fayda var.

Hayali senaryolar kurmayın

Eski sevgilinizin size geri döndüğü, tüm hatalarını anladığı ya da çok pişman olduğu ile ilgili senaryolar kurmaktan vazgeçin. Hiç kimse tam olarak değişmez ya da tüm hatanın kendisinde olduğunu kabul etmez. Onun ayrıldığınız kişi olduğunu hatırlayın ve olmayacak hayali senaryolarla kendinizi daha fazla yıpratmayın. Ayrıca aynı şekilde hatayı sürekli kendinizde arayıp "öyle yapsaydım şimdi bu durumda olmazdık" gibi cümlelerle kendinizi sorgulamanız da size bir şey kazandırmayacak. Hayallerinizi geçmişe değil geleceğe yöneltin.

Yalnız kalmamaya çalışın

Çok sosyal bir insan olmasanız bile bu süreçte mümkün olduğunca yalnız kalmamaya çalışın.

Çevrenizde birlikte zaman geçireceğiniz insanların olması, kafanızı meşgul edip sizi eski sevgilinizden uzaklaştırabilir. Dışarı çıkıp yeni insanlarla tanışın, arkadaşlarınızla buluşun ya da ailenize vakit ayırın. Görüştüğünüz insanlara eski sevgilinizi ya da bitmiş ilişkinizi anlatmak yerine onların hayatlarını, sorunlarını dinlemeye çalışın. İlk başlarda bu size zor gelse de zamanla kendi sorununuzdan uzaklaştığınızı fark edeceksiniz.