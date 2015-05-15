T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fazla seks yapmak, mutluluğu azaltıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, çiftlerin seks sayılarıyla mutluluk oranları arasındaki bağlantı gözlendi

15 Mayıs 2015 22:23

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, 128 çift iki gruba ayrıldı. 64 kişilik bir gruba normal seks iki katı fazla cinsel ilişkiye girmeleri söylendi. Diğer gruptaki çiftlerden ise normal cinsel hayatlarının yarısı kadar seks yapması istendi. Çiftler, 12 hafta boyunca bu deneyi gerçekleştirdi.

Akademisyenler, daha fazla seks yapan çiftlerin arzusu ve aldıkları zevkte düşüş görülmediğini ancak, çiftlerin mutluluğunda düşüş gözlendiği belirtildiğini söyledi. Araştırmacılar, daha fazla cinsel ilişkiye giren çiftlerin bunu doğal olarak değil de bir araştırma için yapmalarından dolayı genel mutluluklarında bir düşüş olduğunu açıkladı.

Araştırmayı yöneten yazarlardan biri, elde edilen sonuçların çiftlerin cinsel ilişkiye giriş sıklığının artmasının faydalı olduğunu, ancak bunu kendileri için arzuları tetikleyen ve isteklerinin daha yoğun yaşandığı bir düzende yapmalarını tavsiye etti.

ETİKETLER

sekscinsellikmutlulukideal seks sayısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24