Fazla seks yapmak, mutluluğu azaltıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, 128 çift iki gruba ayrıldı. 64 kişilik bir gruba normal seks iki katı fazla cinsel ilişkiye girmeleri söylendi. Diğer gruptaki çiftlerden ise normal cinsel hayatlarının yarısı kadar seks yapması istendi. Çiftler, 12 hafta boyunca bu deneyi gerçekleştirdi.

Akademisyenler, daha fazla seks yapan çiftlerin arzusu ve aldıkları zevkte düşüş görülmediğini ancak, çiftlerin mutluluğunda düşüş gözlendiği belirtildiğini söyledi. Araştırmacılar, daha fazla cinsel ilişkiye giren çiftlerin bunu doğal olarak değil de bir araştırma için yapmalarından dolayı genel mutluluklarında bir düşüş olduğunu açıkladı.

Araştırmayı yöneten yazarlardan biri, elde edilen sonuçların çiftlerin cinsel ilişkiye giriş sıklığının artmasının faydalı olduğunu, ancak bunu kendileri için arzuları tetikleyen ve isteklerinin daha yoğun yaşandığı bir düzende yapmalarını tavsiye etti.