İşte seks yapmak için 7 doğru zaman

Çiftler gün sevişmek için akşam saatlerini bekliyor. Peki daha tutkulu bir sevişme için uygun zamanların olduğunu biliyor muydunuz?

İşte Mynet’in derlemesiyle seks yapmak için en doğru 7 zaman:

Ovülasyon döneminizden önce

Yapılan araştırmalarda kadınların adet döneminden 2 hafta önce klitorislerinin %20 oranında büyüdüğü ve daha kolay orgazm olduğu ortaya çıkarıldı. Ovülasyon (yumurtlama) döneminizden önce seks yapmak her zamankinden çok daha zevk verici olabilir.

Önemli bir sunumdan önce

İş yerinde sizi bekleyen önemli bir sunumuz var ve stresinizi bir türlü yok edemiyorsunuz. Bu gibi durumlarda başvuracağınız en etkili ilaç seks olmalı! Yapılan araştırmalarda seksin sinirleri yatıştırdığı ve stresi önlediği de ortaya çıkarıldı.

Sabahları uyandığınızda

Sabahın ilk ışıklarında partnerinizle sevişmeyi denemelisiniz. Seks sonrası oksitosin seviyeniz yükselir, ve gün boyunca vücudunuz endorfin (mutluluk hormonu) salgılayarak daha mutlu olmanıza yardımcı olur.

Kendinizi hasta olacak gibi hissettiğinizde

Seks yapmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyor muydunuz? Kulağa tuhaf gelebilir ama vücudunuzu hafif kırgın hissettiğinizde seks yapmayı denemelisiniz. İlaç almadan önce eğlenceli bir yola başvurmaktan zarar gelmez, değil mi?

Kötü bir günün ardından

Ofiste yaşadığınız stresli ve zor günün ardından kafanızı tamamen boşaltmak ve kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız, seks yapmayı denemelisiniz. Yapılan araştırmalarda el ele tutuşmak ya da sarılmak gibi fiziksel yakınlaşma hareketlerinin modu yükselttiği ve stres seviyesini düşürdüğü gözlemlendi.

Adrenalinizin yüksek olduğu anlarda

Korku filmi izledikten sonra belki de en tutkulu sevişmenizi gerçekleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Adrenalinizin yüksek olduğu anlarda, vücudunuz uyarılmaya hazır olur ve cinsel isteğiniz artar. Yapılan araştırmalarda cinsel arzu ve isteklerin adrenalin yükselmesi sonucunda artış gösterdiği de kanıtlandı.

Spor sonrası

Egzersizler yalnızca vücdunuzu şekle sokmakla kalmıyor, yatak odanıza da renk aktıyor! Teksas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada 20 dakika bisiklet binen kadınların, genital bölgelerine kan akışının %169 oranında arttığı gözlemlendi. Ayrıca egzersiz esnasında vücudunuz testosteron (seks hormonu) salgılar ve spor sonrası cinsel aruzunuz daha artmış olur.