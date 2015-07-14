Dünyanın ilk 'porno üniversitesi' öğrencilerini bekliyor

Dünyaca ünlü İtalyan porno yıldızı Rocco Siffredi, “teknik ve teorik dersler” vereceği bir porno üniversitesi kurduğunu duyurdu. Eğitim almak isteyen genç yetenekler arayan Siffredi, bu projenin bir ilk olduğunu söyledi.

Filmlerinde Rocco Siffredi adını kullansa da asıl adı Rocco Tano olan oyuncu, 1500’e yakın porno filmde oynadı. Penis boyu nedeniyle “İtalyan Aygırı” olarak nam salan ve birçok erkekte “Rocco kompleksi” yaşanmasına neden olduğu öne sürülen Rocco, son olarak geçtiğimiz Mart ayında sona eren İtalya’nın Survivor’ına (L’İsola dei Famosi-Ünlüler Adası) katıldı.

‘Artık ereksiyon olamıyorum’ diyerek pornoyu bıraktı

Bu programın ardından açıklamalar yapan Rocco, artık eskisi gibi ereksiyon olamadığını ve geçmişe sünger çekip, eşi ve çocuğuyla daha normal bir hayat yaşayacağını açıkladı. Rocco, adada kaldığı yaklaşık iki ay boyunca bunu düşünme fırsatı olduğunu söyledi.

Ancak sektörü tamamen bırakmaktan kaçınan 51 yaşındaki aktör, porno sektöründe nasıl çalışıldığını, cinsel ilişkinin yanı sıra buna fiziki hazırlık, erojen bölgelerin uyarılması teknikleri, kontraseptif (doğum kontrol) yöntemleri ve uzun teori derslerinin verileceği bir üniversite kurdu.

‘Geleceğin yeteneklerini arıyorum’

Rocco, biri Roma diğeri Milano’da olmak üzere iki ayrı yerleşkesi olacağı belirtilen üniversitenin duyurusunu Facebook hesabından yaptı.

“İlk porno üniversitesini hayata geçirdim. Genç kızlar, genç erkekler, kayıt yaptırmanızı bekliyorum” diye ilgilenenlere seslenen Rocco, kendisinin görüldüğü buradaki videolu tanıtımda şu sözlere yer verdi:

“İtalya yeteneklerle dolu bir ülke. Yeteneklere yardım eli uzatılmalı ve şekillendirilmeli. Bu nedenle bu sorumluluğu üstlenmeye karar verdim ve bir porno üniversitesi olan Siffredi Hard Academy’i (Siffredi Sertlik Akademisi) kurdum yeteneklerini arıyorum. Aktörler, yönetmenler, senaryo yazarları…”

Rocco, “Buna uygun olduğunu düşünüyor musun? O zaman oyuna gir” diye görüntülü mesajını sürdürürken, burada öğrenci olmak isteyenlerin “academy@roccoriffredi.com” e-posta adresine yazmalarını istedi.

Para kazanma değil, Siffredi markasının yaşamasının peşinde olduğu belirtilen Rocco, akademiye ilişkin başka bir detay paylaşmadı.

‘Nihayet iş garantili bir diploma’

Proje sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Rocco’nun duyuru yaptığı resmi Facebook hesabında, cinsellik göndermeli birçok mesaj dikkat çekti. Gülümseten bazı yorumlar şöyle:

“Nihayet iş garantili bir diploma”

“Sınavlar oral mı olacak?”

“Daha dik duran bir İtalya için Rocco başbakan olsun.”

“Başbakan Renzi’nin eğitim reformu bunun yanında halt etmiş.”

“Hem teori hem de pratik dersleri mi olacak?”

“Nihayet ciddi şeylerin eğitimini alabileceğiz. Büyüksün Rocco.”

“Sen bir efsanesin. İtalyan olmandan gurur duyuyoruz.”

“Sen herkesten çok ileridesin büyük Rocco.”

“Şeyi küçük olanlar da kayıt yaptırabilir mi?”

“Giriş sınavı için ne gerekiyor? 25 santim yeterli mi?”

“Rocco lütfen beni de al. Seni asla hayal kırıklığına uğratmam. Nihayet tam bana göre bir üniversite.”

“Yeter ki pratik dersleri de olsun, derhal gelirim.”

“Hemen üniversitemi değiştiriyorum.”