Hangi ülke, hangi porno içeriğini arıyor?

Dünyadaki internet sitelerinin yarısını porno siteler oluşturuyor ve her saniyede 30 milyon kişi porno içerikli siteleri ziyaret ediyor. Aynı zamanda dünyanın en çok izlenen videosu yine bir porno içerik ve 1 milyarın üstünde gösterim almış. Hal böyleyken porno sitelerinde bu kadar çok vakit geçiren insanoğlu ne yapıyor diye merak etmemek imkansız. Pornmd adlı porno sitesi ülkelere göre en çok aranan kelimeleri derledi. İşte ülkelerin porno tercihleri

Güney Afrika'da porno sitelerde en çok aranan tanım: "Gizli kamera"

Romanya'da porno sitelerde en çok aranan tanım "Anne ve Baba"

Ukrayna'da porno sitelerde en çok aranan tanım "Raincoat". Raincoat daha çok eşcinsel içerikli videolar için kullanılan bir tabir

Çin'de porno sitelerde en çok aranan tanım: "Japon"

Japonya'da ise porno sitelerde en çok aranan tanım yine "Japon". Bu konuda iki ülke de hemfikir görünüyor.

Avustralya'da en çok aranan porno tanımları: "Gay ve Lezbiyen"

Yunanistan'da porno sitelerde en çok aranan tanımlar: "Yunan, Yunanlı amatör, Yunanistan"

Suriye'de savaş öncesine kadar elde edilen en çok aranan porno tanımları: "Arap, Baba-Kız, Abla-Ağabey, Dede-Nine"

İtalya'da porno sitelerde en çok aranan tanım: Sara Tommasi. Kendisi İtalyan bir kadın oyuncu. Daha çok film ve dizilerle televizyonda tanınan bir isim.

İsveç'te porno sitelerde en çok aranan tanım: "Anal seks"

İspanya'da porno sitelerde en çok aranan tanım: "Torbe"

Irak'ta porno sitelerde en çok aranan porno tanımlar; "Arap, Kürt ve Japon"

Finlandiya'da porno sitelerde en çok aranan tanım işin özeti kıvamında: "Sex" ikinci sırada ise "Public" geliyor.

Belçika'da porno sitelerde en çok aranan tanım: "Fransız"

Fransa'da ise porno sitelerde en çok aranan tanım yine "Fransız" iki ülkenin bu konuda hemfikir olduğu tartışılmaz!,

Malezya'da porno sitelerde en çok aranan kelimelerden biri; "Tecavüz"

Kanada'da porno sitelerde en çok aranan tanım: "Genç Asyalı"

İran'da porno sitelerde en çok aranan tanım kadın cinsel organı.

Afganistan'da porno sitelerde en çok aranan tanım: "Pakistanlı" İlginç bir şekilde aranan diğer tanımlar arasında "Hala, teyze" gibi kelimeler başı çekiyor!

Brezilya'da porno sitelerde en çok aranan tanım: "Novinha ile anal seks" Arjantin'de ise "Florencia ile anal seks" en çok aranan tanım! İlişki yönteminde iki ülke de hemfikir.

Kazakistan'da porno sitelerde en çok aranan tanım: "Boşaltan makina"

İzlanda'da ilginç bir şekilde porno sitelerde en çok aranan kelimelerden biri: "Indian"

Nijerya'da porno sitelerde en çok aranan porno tanımı: "Boşalmak"

Kaliforniya ABD'de Asyalı çalışanlara sahip masaj salonlarının en yoğun olduğu bölge. Ve Kaliforniya'da porno sitelerinde en çok aranan kelime: "Asyalı"

ABD'de porno sitelerde en çok aranan kelime MILF. Milf yaygın olarak yetişkin kadınlar için kullanılan bir tabir.

ABD'de çoğunluğu beyaz olan Mississippi bölgesinde porno sitelerinde en çok aranan kelime "Zenci". Mississippi ABD iç savaşında ırkçılığın merkezi olarak biliniyordu...

ABD'de New Jersey bölgesinde en çok aranan porno tanımı ise: "Hintli"

Libya'da en çok aranan porno tanımı ise "Sarışın gay"

İsrail'de ise en çok aranan porno tanımı: "Arap"

Ruslar da pornoda milliyetçi ülkeler arasında. Rusya'da porno sitelerde en çok aranan tanım: "Rus"

Türkiye'de ise porno sitelerde en çok aranan tanımlar: "Turkish, anne, genç, ters ilişki" olarak karşımıza çıkıyor.