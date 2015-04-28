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Dünya

Yanlış tedavi seks bağımlısı yaptı

ABD'li Alissa Affonina, geçirdiği trafik kazasının ardından yanlış tedavi sonucu seks bağımlısı olduğu iddiasıyla hastaneye açtığı davayı kazandı

28 Nisan 2015 16:30

 

İngiliz Kolombiyası'nda 2008 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından kendisine uygulanan tedavi nedeniyle 'seks bağımlısı' olduğu iddiasıyla hastaneye dava açan ABD'li Alissa Affonina1.5 milyon dolar tazminat kazandı.  

İngiliz Kolombiyası'nda 2008 yılında annesinin kullandığı otomobilde bulunan genç kadın, arabanın kaza yapmasıyla ağır yaralandı. Beyin travması geçiren Afonina, kendisine yanlış tedavi uygulanması sonucu seks bağımlısı haline geldiği iddiası ile açtığı tazminat davasını kazandı.

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olduktan sonra cinsel dürtülerinin önüne geçemediğini fark eden 25 yaşındaki kadın, düzgün düşünme ve muhakeme yeteneğini kaybettiği, sürekli seks düşünmeye başladığı ve hayatı bu nedenle mahvolduğu için hastaneye tazminat davası açtı.

Afonina'nın 7 yıl süren davası sonuçlandı ve mahkeme genç kadına 1.5 milyon dolar maddi tazminat ve tedaviye devam süreci için de 940 bin dolar ödenmesine karar verdi. 

 

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