Düzenli seks yapanlar daha fazla para kazanıyor

İngiltere'nin Cambridge Anglia Ruskin Üniversitesi'nde yapılan araştırma, düzenli cinsel hayatı olanların daha çok para kazandığını ortaya koydu.

Cumhuriyet'in The Mirror'a dayandırdığı haberine göre; Ekonomist Dr. Nick Drydakis başkanlığında yürütülen çalışmada, 7 bin 500 kişinin cinsel hayatları ve işleri hakkında verdiği bilgilerden yararlanıldı. Drydakis araştırmasında, daha çok seks yapan katılımcıların daha çokpara kazandığı sonucuna ulaştı.

Araştırmaya göre; haftada iki ya da üç kez seks yapanlar, daha az seks yapanlara göre yüzde 4.5 daha fazla kazanıyor. Sağlık sorunu yaşayan ve cinsel hayatları daha aktif olanlar ise benzer sorunlar yaşayıp daha az seks yapanlara göre yüzde 1.5 daha çok kazanıyor.

‘İnsan sevmeye, sevilmeye muhtaç’

Uluslararası Manpower dergisinde yayınlanan araştırmada, “cinsel aktivitenin sağlık, yaşam kalitesi ve esenlik ölçüsü olarak kabul edilebileceği” bilgisi yer aldı.

Konuya ilişkin Telegraph'a konuşan Dr. Drydakis, “Teori, insanların sevmeye ve sevilmeye, cinsel olarak ya da değil, ihtiyacı olduğu sonucunu doğurdu. Bu unsurların olmayışı, insanların yalnızlığa, sosyal kaygı ve depresyona daha yatkın olmasına neden oluyor. Tüm bu faktörler de onların çalışma hayatını etkiliyor” dedi.